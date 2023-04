Wuling Air ev Sabet Gelar Marketeers OMNI Channel Brands of the Year 2023

KENDARAAN listrik pertama Wuling Motors (Wuling) di Indonesia, Air ev meraih penghargaan di bidang pemasaran sebagai Marketeers OMNI Channel Brands of the Year 2023 di kategori Cross-Channel Product Campaign. Penghargaan dari Marketeers kepada Wuling Air ev ini diberikan diselenggarakan di FX Sudirman, Jakarta, Selasa (4/4).

"Kami berterima kasih atas penghargaan Marketeers OMNI Channel Brands of the Year 2023 yang diberikan kepada Wuling Air ev. Kami berharap penghargaan ini dapat memacu Wuling untuk terus memperkenalkan serta memberikan edukasi terkait Air ev di multi kanal dalam rangka mendukung percepatan elektrifikasi kendaraan di Indonesia sehingga terwujud mobilitas yang semakin ramah lingkungan di masa mendatang, sejalan dengan semangat 'Drive For A Green Life'," ujar Brand Manager Wuling Motors Yusuf Anshori, Selasa (4/4).

Marketeers OMNI Brands of the Year kembali digelar untuk kelima kalinya. Ini merupakan ajang penghargaan dari Marketeers kepada merek atau perusahaan yang selama setahun terakhir sukses dalam melakukan pendekatan omnichannel marketing, baik itu produk, layanan, komunikasi pemasaran, aktivasi perusahaan, dan sebagainya.

Marketeers memiliki empat kriteria penilaian, yakni Creativity (sejauh mana pendekatan Omni yang dilakukan merek itu unik bila dibandingkan dengan program sejenis), Innovation (kebaruan, fungsionalitas, dan nilai tambah yang diusung), Reach (jangkuan program dan layanan), dan Impact (dampak nyata bagi perusahaan, pelanggan, dan masyarakat).

Perjalanan Wuling Air ev di Indonesia, dimulai dari perkenalan tampilan eksteriornya pada Juni 2022. Kemudian, Wuling membuka pemesanan pada bulan Juli 2022 bertepatan dengan perayaan hari jadinya yang kelima. Pada Agustus 2022 Air ev resmi diluncurkan secara global sebagai kendaraan listrik pertama Wuling di Tanah Air. Di sepanjang langkahnya, Wuling memasarkan Air ev melalui multi kanal mulai dari interaksi fisik hingga digital untuk memastikannya tersedia di setiap titik customer journey. (S-3)