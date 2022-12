MBDI Donasi Rp750 Juta untuk Korban Gempa Cianjur

PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) menggelar dua rangkaian acara: Penyerahan donasi kepada korban gempa Cianjur di Mercedes-EQ SPACE, Senayan City dan nonton bareng Avatar: The Way of Water bersama rekan-rekan media di Senayan City XXI, Sabtu (17/12).

Donasi senilai Rp750 juta untuk korban gempa Cianjur diberikan melalui KitaBisa. Donasi ini diharapkan bisa membantu warga Cianjur untuk membangun kembali tempat tinggal serta membantu kebutuhan mereka selama proses pembangunan.

“Saat terjadi gempa di Cianjur, kami juga merasakan gempa tersebut dan setelah melihat dampaknya, kami pun tergerak untuk membantu dan memberikan dukungan bagi saudara-saudara kita di Cianjur," ujar President Director MBDI Choi Duk Jun dalam acara penyerahan donasi, Jumat (16/12).

Setelah upacara penyerahan donasi, MBDI kemudian mengadakan kegiatan nonton bareng Avatar: The Way of Water, yang merupakan salah satu bentuk kerja sama antara Mercedes-Benz dan Disney.

“Dalam rangka peluncuran lini kendaraan Mercedes-EQ, MBDI menjalin kerja sama dengan Disney dalam merayakan peluncuran film Avatar: The Way of Water. Adapun kerjasama ini dilakukan secara global dengan mengedepankan inovasi, kreativitas dan otentitas," ungkap Duk Jun.

Avatar: The Way of Water menurut Duk Jun, menyampaikan pesan yang sama dengan Mercedes-Benz, yaitu tanggung jawab untuk planet bumi dan keharmonisan antara manusia, mesin dan alam. Selain itu, Avatar: The Way of Water juga mengedepankan keberlanjutan (sustainability) dan melindungi alam, sejalan dengan pesan yang Mercedes-Benz sampaikan melalui Mercedes-EQ, yang tampil dalam film ini.

"Selain berkolaborasi untuk kegiatan nonton bareng, kami juga menampilkan kendaraan Mercedes-EQ di pameran Avatar: The Way of Water yang berada di Atrium Senayan City. Kami berharap melalui kolaborasi ini, pesan seputar keberlanjutan dapat diterima dengan lebih baik lagi oleh masyarakat,” tuturnya. (S-4).