Hyundai Borong Penghargaan GridOto Award 2022

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) meraih lima penghargaan di ajang GridOto Award 2022. Di ajang penghargaan yang mengusung tema Best Value, Smart Choice ini HMID juga berhasil meraih gelar Car of the Year dan The Best Small MPV untuk Hyundai Stargazer. Tiga penghargaan lainnya yang berhasil diraih HMID, masing-masing adalah The Best Small SUV untuk Hyundai Creta, The Best Big SUV untuk Hyundai Palisade, dan The Best Battery Electric Vehicle untuk IONIQ 5.

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas penghargaan dan apresiasi yang diberikan oleh GridOto kepada Hyundai Motors Indonesia. Kami sangat bangga Hyundai Stargazer mendapatkan dua kategori penghargaan yaitu sebagai Car of the Year dan The Best Small MPV di GridOto Award 2022," ungkap Presiden Direktur HMID WooJune Cha dalam siaran resminya, Selasa (29/11).

Ia menambahkan bahwa pencapaian tersebut akan menjadi motivasi perusahaannya untuk terus memberikan pelayanan dan produk terbaik bagi pelanggan di Indonesia, serta semakin menguatkan posisi Hyundai sebagai game-changer di pasar otomotif Indonesia.

Apresiasi yang didapat Hyundai dalam ajang Gridoto Award 2022 menurut WooJune Cha merupakan bentuk nyata dan komitmen Hyundai dalam memberikan pilihan kendaraan terbaik bagi masyarakat Indonesia.

Sebelumnya, IONIQ 5 telah dinobatkan sebagai pelopor mobil listrik di Indonesia yang telah mendapatkan beberapa penghargaan diantaranya, Best Electric Car dan Most Tested Car Choice di Indonesia International Motor Show (IIMS 2022) dan Most Favorite Electric Car serta Best of the Best Carvaganza Editors’ Choice pada Carvaganza Editor's Choice Awards 2022.

Begitu juga dengan Creta yang telah berhasil mendapatkan beberapa penghargaan sebelumnya, yaitu Best Newcomer pada Carvaganza Editor's Choice Awards 2022 dan Best Low SUV 5 Seater pada OTOMOTIF Award 2022. (S-4)