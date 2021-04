Sederet Program Menarik di IIMS 2021 dari Produk Mobil dan Motor

AJANG Indonesia International Motor Show (IIMS) sangat erat dengan program-progra promosi yang ditawarkan oleh para peserta pameran di sana, mulai dari mobil, sepeda motor, hingga produk aksesoris dan pendukungnya.

Berikut ini sederet program menarik yang ditawarkan oleh sejumlah merek mobil dan motor yang ikut berpameran di ajang IIMS 2021 JIExpo Kemayoran Jakarta yang masih berlangsung hingga 25 April Mendatang.

BMW

Selama keikutsertaan BMW di IIMS Hybrid 2021 menyediakan program khusus The Best Deals for a Peace of Mind berupa voucher bensin hingga Rp20 juta, ekstra extended warranty hingga 2 tahun, dan premium gift diantaranya iPhone 12 Pro Max, Apple Watch Series 6, Samsung Galaxy Z Fold, dan lain-lain. Untuk pembelian dengan skema kredit, konsumen akan bisa mendapatkan kemudahan berupa cicilan rendah hingga 7 tahun dan bunga 0% hingga 2 tahun.

DFSK

Di DFSK terdapat penawaran khusus berupa bunga ringan mulai dari 2,77%, uang muka mulai dari Rp30 jutaan, dan cicilan untuk kendaraan komersial mulai dari Rp3 jutaan. Konsumen juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah seperti smartphone, smart tv, termasuk hadiah langsung lucky dip, dengan hadiah utama sepeda Brompton untuk pembelian selama IIMS Hybrid 2021.

Honda

Honda telah menyiapkan berbagai program penjualan dan purna jual yang menarik sekaligus memberikan nilai lebih bagi konsumen. Program penjualan Honda di IIMS 2021 meliputi Total Down Payment mulai dari Rp20 jutaan, cicilan mulai dari Rp2 Juta, bunga mulai dari 0%, Lucky Dip berhadiah total hingga ratusan juta rupiah, hadiah langsung Free voucher service & part, undian berhadiah 1 unit mobil Honda Brio, Special Gold Design Honda, Smart TV, serta Smartphone untuk para customer yang melakukan pembelian di IIMS 2021.

Toyota

Toyota memeriahkan IIMS Hybrid 2021 dengan menghadirkan special sales yaitu 25% low rate untuk Agya dan Calya dengan tenor 4—5 tahun, free installment mulai dari Rp 2,8 juta untuk Calya khusus bulan April dan Mei, 3,7% low rate untuk Corolla Cross gasoline. Selain itu ada juga promo menarik lainnya dari KINTO ONE, Deal Cermat, dan cashback trade-in selama bulan Juni.

Selain itu, Toyota juga menghadirkan program aftersales yakni pelanggan yang melakukan transaksi secara online di IIMS, maka akan mendapatkan gratis 1liter oli mesin diesel atau gasoline varian synthetic. Pelanggan yang melakukan pembelian paket servis berkala TMO Brake Cleaner dan TMO Cabin Disinfectant selama bulan April 2021 juga bisa mendapatkan gratis 1liter oli mesin diesel atau gasoline varian synthetic.

KTM

Partisipasi merek sepeda motor KTM di IIMS Hybrid kali ini, menawarkan harga special untuk unit-unit produksi keluaran 2020 dan 2021. Sementara untuk pembelian line up 250 EXC TPI 6 Days 2021, 300 EXC TPI 6 Days 2021, 250 EXC-F 6 Days 2020, mendapatkan gratis 1 set ceramic coating. Diler resmi KTM terdapat di Gading Serpong, Medan, Bandung, Cirebon, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan dan Lampung.

Husqvarna

Sedangkan Husqvarna, menyediakan potongan harga senilaiRp 10 juta untuk pembelian unit MX, serta mendapatkan gratis 1 set ceramic coating. Juga menyediakan harga spesial untuk unit-unit 2020 dan 2021, FE 250 2020 & 2021, TE 250l, TE 300l, dan 701 ENDURO 2020 khusus selama IIMS 2021 berlangsung. Serta, clearance sale 701 ENDURO 2019 (selama persediaan masih ada).

Royal Enfield

Dalam rangka merayakan hari jadi ke-120 tahun, Royal Enfield memamerkan jajaran lengkap sepeda motornya, termasuk Meteor 350 yang baru saja diluncurkan. Dan khusus selama penyelenggaraan IIMS Hybrid 2021, pengunjung dapat melihat dan menguji coba Meteor 350 di JIExpo Kemayoran.

Tak mau ketinggalan dalam memberikan promo, Royal Enfield turut memberikan promo cashback up to Rp 12 juta untuk pembelian motor, serta discount up to 30% untuk pembelian apparel, dan mendapatkan voucher pembelian apparelbagi pengunjung IIMS Hybrid 2021 yang melaksanakan test ride. (S-4)