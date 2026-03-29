Veda Start Ke-4 di Moto3 Amerika, Siap Kejutkan Pesaing

Veda Ega Pratama start keempat di Moto3 GP Amerika.(Antara)

Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, menorehkan hasil positif dengan mengamankan posisi start keempat pada sesi kualifikasi Moto3 GP Amerika Serikat di Circuit of the Americas (COTA), Minggu (29/3).

Performa Veda sudah terlihat sejak sesi latihan bebas kedua. Pembalap asal Wonosari itu menempati posisi ke-10 dan langsung lolos ke kualifikasi kedua tanpa melalui sesi pertama. Pada sesi Q2, ia sempat menembus posisi kedua, membayangi Alvaro Carpe yang mencatatkan waktu tercepat.

Persaingan memanas pada tiga menit terakhir. Carpe tetap bertahan di posisi teratas, sementara Casey O'Gorman naik ke posisi kedua dan Valentin Perrone mengamankan posisi ketiga. Veda berpeluang memperbaiki catatan waktunya, tetapi melebar di tikungan sehingga harus puas memulai balapan dari baris kedua posisi ke empat.

Veda mengaku puas dengan hasil kualifikasi tersebut setelah menemukan ritme sejak sesi pagi. Ia juga menilai kepercayaan dirinya meningkat.

"Sejak latihan saya sudah merasa percaya diri dengan motor, dan saya bisa melakukan putaran yang kuat bahkan saat berkendara sendirian, jadi itu memberi saya basis yang baik untuk kualifikasi. Sejujurnya, saya tidak menyangka akan bertarung sejauh itu di baris depan, jadi saya senang dengan jalannya sesi ini," ujar Veda dalam keterangannya.

Menghadapi balapan utama, Veda optimistis bisa bersaing di barisan depan. Posisi start dari baris kedua dinilai memberinya peluang untuk langsung menekan sejak awal lomba.

"Memulai balapan lagi dari baris kedua adalah posisi yang sangat bagus untuk besok. Tentu saja, saya pikir masih ada sedikit peluang yang mungkin diraih, terutama pada putaran terakhir saya, tetapi secara keseluruhan perasaannya positif dan saya merasa siap untuk balapan," kata Veda.

"Saya berharap besok bisa mengulangi apa yang kami lakukan di Brasil atau mungkin melakukan yang lebih baik. Saya akan memberikan yang terbaik dan menikmati balapan," imbuhnya. (Z-10)