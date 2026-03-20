Aldila Sutjiadi Duet dengan Ingrid Neel di Miami Open 2026, Gantikan Khromacheva

PETENIS ganda putri andalan Indonesia, Aldila Sutjiadi, terpaksa merombak strategi menjelang turnamen Miami Open 2026. Perubahan mendadak ini terjadi setelah pasangan awalnya, Irina Khromacheva, memutuskan mundur akibat cedera.
Pelatih Aldila, Christopher Rungkat, mengungkapkan bahwa situasi tersebut menuntut tim untuk bergerak cepat mencari rekan duet pengganti dalam waktu yang sangat terbatas.
“Awalnya rencana Aldila akan berpasangan dengan Khromacheva di Indian Wells dan Miami, tetapi dia mundur di saat-saat terakhir karena cedera, sehingga kami harus mengubah rencana,” ujar sosok yang akrab disapa Christo dikutip dari Antara, Jumat (20/3).
Sebagai solusi, Aldila akhirnya dipasangkan dengan Ingrid Neel, yang kebetulan juga tengah mencari partner untuk berlaga di Miami. Meski sempat terkendala waktu, Christo bersyukur tim akhirnya berhasil mendapatkan opsi pasangan yang kompetitif.
Sebelum mendarat di Miami, Aldila dan Neel sebenarnya sempat mencoba peruntungan di Indian Wells. Sayangnya, mereka gagal menembus babak utama lantaran kombinasi peringkat keduanya belum mencukupi. Meski berstatus sebagai alternate pertama, mereka urung tampil karena tidak ada peserta utama yang mengundurkan diri.
Kini di Miami, persiapan intensif mulai dilakukan meski tantangan alam membayangi. Sesi latihan mereka sempat terganggu oleh cuaca buruk berupa badai petir. Walau demikian, Christo menegaskan tim akan memaksimalkan waktu yang tersisa untuk mengasah kekompakan duet baru ini.
“Kami sudah mulai latihan, tetapi kondisi cuaca sempat menghambat. Kami akan lanjutkan persiapan untuk menghadapi pertandingan,” tambahnya.
Perjuangan pasangan Aldila/Neel di babak 32 besar Miami Open dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (21/3). Mereka akan langsung berhadapan dengan tantangan dari pasangan Amerika Serikat, Hailey Baptiste dan Peyton Stearns.
(Ant/P-4)
Aldila Sutjiadi dan Christopher Rungkat merupakan ganda campuran tersukses Indonesia dalam satu dekade terakhir dengan koleksi hattrick medali emas SEA serta medali emas Asian Games 2018.
