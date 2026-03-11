Tiga Ganda Indonesia Lolos ke 16 Besar Swiss Terbuka 2026

Wakil Indonesia di Swiss Open 2026(Dok.PBSI)

TIGA wakil ganda Indonesia berhasil mengamankan tiket babak 16 besar SwisTerbuka 2026 atau Swiss Open setelah memetik kemenangan pada hari pertama turnamen di St. Jakobshalle, Basel, Selasa (10/3) waktu setempat.

Keberhasilan itu datang dari satu pasangan ganda putra dan dua pasangan ganda putri yang tampil dominan atas lawan-lawan mereka.

Pasangan ganda putra Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana membuka tren positif dengan menyingkirkan wakil Taiwan, Chiang Chien Wei/Wu Hsuan Yi.

Leo/Bagas tampil solid untuk menyudahi perlawanan tersebut dalam dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-14.

Langkah serupa diikuti oleh duet ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari. Mereka sukses melaju setelah menghentikan perlawanan pasangan Jepang, Hinata Suzuki/Nao Yamakita, dengan skor meyakinkan 21-16 dan 21-10.

Kemenangan itu diikuti pula oleh Amalia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti yang menang telak atas Paulina Cybulska/Kornelia Marczak dari Polandia dengan skor kembar 21-10 dan 21-10.

Ana mengungkapkan bahwa pada awal laga mereka sempat kesulitan mengantisipasi pola permainan lawan yang cenderung melakukan pukulan-pukulan pendek.

"Memang di awal itu kan mereka bermainnya no-lob ya dan kami pas point-point awal itu kurang siap mereka dropshot-dropshot-nya. Kami antisipasi mereka itu akan main panjang ternyata berbeda. Setelah poin sebelas pertama, kami berubah pola permainan dan kami bisa lebih siap," ujar Febriana.

Kemenangan ini membawa Febriana/Meilysa bersiap menghadapi tantangan berat dari pasangan Tiongkok, Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian, di babak selanjutnya.

Meilysa Trias Puspitasari menegaskan kesiapannya untuk tampil tanpa beban pada laga 16 besar tersebut.

"Lawan Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian (Tiongkok) di 16 besar kami mau main nothing to lose. Untuk strategi, besok baru akan dibahas bersama kak Karel," tutur Meilysa.

Sayangnya, hasil manis itu tidak diikuti oleh tiga wakil Indonesia lainnya yang harus angkat koper lebih awal. Unggulan keempat ganda putra Raymond Indra/Nikolaus Joaquin harus mengakui keunggulan pasangan Taiwan, Chen Cheng Kuan/Lin Bing Wei, dengan skor 17-21 dan 17-21.

Kekalahan menyakitkan juga dialami Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat yang takluk dari wakil Malaysia, Kang Khai Xing/Aaron Tai, melalui drama skor 16-21 dan 27-29.

Sementara itu, di sektor ganda putri, langkah Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum terhenti di tangan pasangan Tiongkok, Bao Li Jing/Luo Xu Min, dengan skor 9-21 dan 19-21.(H-4)