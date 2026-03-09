Ulang Torehan Menyedihkan Tahun Lalu, indonesia Nihil Gelar di All England 2026

Ganda putra Raymond/Joaquin(Dok PBSI)

AJANG bulu tangkis tertua dan paling prestisius di dunia, All England 2026, berakhir dengan catatan kelam bagi tim Merah Putih. Untuk kedua kalinya secara berturut-turut sejak 2025, Indonesia harus pulang dari Birmingham tanpa membawa satu pun gelar juara. Kegagalan ini memicu alarm bagi dunia tepok bulu nasional, mengingat All England selama ini dianggap sebagai 'taman bermain' bagi para atlet Indonesia.

Langkah terjauh wakil Indonesia di edisi ke-116 ini hanya sampai babak semifinal melalui pasangan ganda putra muda, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. Debut mereka yang impresif terhenti di tangan unggulan pertama asal Korea Selatan, Kim Won Ho/Seo Seung Jae, dengan skor 19-21 dan 13-21. Sementara itu, nama-nama besar lainnya seperti Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Putri Kusuma Wardani harus gugur di babak perempat final.

Perbandingan Prestasi Indonesia di All England (2022-2026)

Penurunan prestasi ini menjadi sorotan tajam karena terjadi tepat setelah masa transisi besar di tubuh Pelatnas PBSI. Berikut adalah tabel perbandingan performa Indonesia dalam lima tahun terakhir:

Tahun Gelar Juara Sektor Juara Pemain 2022 1 Gelar Ganda Putra Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri 2023 1 Gelar Ganda Putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto 2024 2 Gelar Tunggal & Ganda Putra Jonatan Christie & Fajar/Rian 2025 0 Gelar - Hanya mencapai Final 2026 0 Gelar - Hanya mencapai Semifinal

Mengapa Indonesia Gagal di All England 2026?

Dibandingkan dengan negara pesaing seperti Taiwan dan China yang mendominasi tahun ini, Indonesia tampak tertinggal dalam beberapa aspek krusial:

Dominasi Baru Taiwan: Taiwan mencetak sejarah besar dengan meraih gelar Tunggal Putra (Lin Chun Yi) dan Ganda Campuran (Ye Hong Wei/Nicole Gonzales Chan). Ini membuktikan bahwa peta kekuatan dunia sudah bergeser.

Taiwan mencetak sejarah besar dengan meraih gelar Tunggal Putra (Lin Chun Yi) dan Ganda Campuran (Ye Hong Wei/Nicole Gonzales Chan). Ini membuktikan bahwa peta kekuatan dunia sudah bergeser. Regenerasi yang Belum Matang: Meskipun Raymond/Joaquin tampil luar biasa sebagai debutan, ketergantungan pada pemain muda tanpa didampingi hasil maksimal dari pemain senior (top 10) membuat tekanan menjadi sangat berat.

Meskipun Raymond/Joaquin tampil luar biasa sebagai debutan, ketergantungan pada pemain muda tanpa didampingi hasil maksimal dari pemain senior (top 10) membuat tekanan menjadi sangat berat. Konsistensi Sektor Tunggal: Setelah kejutan Jonatan Christie di 2024, sektor tunggal putra dan putri belum mampu kembali ke performa puncak di turnamen level Super 1000.

Evaluasi PBSI Menuju 2027 Percepatan jam terbang internasional bagi pemain pelapis (U-23).

Evaluasi total sistem kepelatihan di sektor Tunggal Putri dan Ganda Campuran.

Pembenahan program sport science untuk menjaga kebugaran atlet.

Optimalisasi psikolog olahraga untuk mengatasi tekanan di turnamen mayor.

Kegagalan di All England 2026 harus menjadi titik balik bagi bulu tangkis Indonesia. Tanpa evaluasi radikal, tradisi emas yang dibangun sejak era Tan Joe Hok dan Rudy Hartono terancam hanya menjadi catatan sejarah yang kian memudar di tengah pesatnya perkembangan bulu tangkis negara lain.

All England 2026

Siapa juara All England 2026 sektor Tunggal Putra?

Lin Chun Yi dari Taiwan berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Lakshya Sen (India).

Apa prestasi terbaik Indonesia di All England 2026?

Langkah semifinal oleh pasangan ganda putra Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.

Kapan terakhir kali Indonesia tanpa gelar di All England sebelum 2025?

Indonesia pernah mengalami paceklik gelar dalam beberapa periode, namun kegagalan beruntun di 2025 dan 2026 menjadi salah satu rekor terburuk dalam satu dekade terakhir. (E-4)