Ganda putra Indonesia Raymond Indra/Nikolaus Joaquin melangkah ke perempat final All England 2026 setelah menaklukkan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri pada babak 16 besar.(Dok PBSI)

GANDA putra Indonesia Raymond Indra/Nikolaus Joaquin melangkah ke perempat final All England 2026 setelah menaklukkan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri pada babak 16 besar.

Di Utilita Arena Birmingham, Kamis (5/3) waktu setempat, Raymond/Joaquin harus melalui pertarungan tiga gim sebelum menang 8-21, 21-14, 21-16 atas pasangan unggulan kelima tersebut.

Raymond mengakui mereka sempat kesulitan beradaptasi pada gim pertama, terutama karena kondisi lapangan yang berbeda dibanding pertandingan sebelumnya.

Baca juga : Rian/Rahmat Tembus ke Perempat Final All England 2026

"Di gim pertama kami terlambat antisipasi kondisi lapangan. Cukup berbeda dengan pertandingan pertama yang masih ada angin di lapangan, kali ini tidak ada angin sama sekali," kata Raymond.

Sementara itu, Joaquin menjelaskan pasangan mereka sempat tertinggal dalam penguasaan bola pada awal pertandingan, terutama di area depan net.

"Di gim pertama, kami kalah di bola pertama dan kedua. Mereka punya kemampuan luar biasa di depan net," ujar Joaquin.

Baca juga : Debut Manis Alwi Farhan di All England 2026

Perubahan strategi kemudian dilakukan pada gim kedua dengan memaksa lawan bermain reli yang lebih panjang.

Pada gim penentuan, Raymond/Joaquin sempat kehilangan momentum meski sudah unggul. Namun mereka berhasil menjaga kepercayaan diri hingga akhirnya mengunci kemenangan.

"Di gim ketiga kami yang sudah unggul sempat mau terkejar tapi kami meyakinkan diri terus bahwa kami bisa," kata Joaquin.

Pada babak perempat final, Raymond/Joaquin dijadwalkan menghadapi pasangan Tiongkok, Liang Wei Keng/Wang Chang.

Sebelum laga tersebut, Joaquin menegaskan mereka akan lebih dulu fokus memulihkan kondisi serta mempersiapkan diri secara matang. Ia juga menegaskan pentingnya kesiapan mental menghadapi lawan kuat di babak berikutnya.

"Kami mau mulai persiapan dari diri kami sendiri dulu hari ini. Makan enak, tidur yang nyenyak. Baru akan nonton video, analisa dan diskusi dengan pelatih," ujarnya.

"Kalau dari non-teknisnya kami harus meyakinkan diri bahwa kami sama-sama punya peluang untuk menang. Kami harus maksimalkan kesempatan ini," imbuhnya. (E-4)