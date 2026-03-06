Ganda putra Indonesia Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat berhasil mengamankan tiket babak delapan besar turnamen bulu tangkis All England 2026. Mereka menumbangkan wakil Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin.(Dok PBSI)

PASANGAN ganda putra Indonesia Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat berhasil mengamankan tiket babak delapan besar turnamen bulu tangkis All England 2026. Mereka menumbangkan wakil Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin.

Dalam pertandingan babak 16 besar yang berlangsung di Utilita Arena Birmingham, Kamis (5/3) waktu setempat, Rian/Rahmat menang dua gim langsung dengan skor 23-21 dan 21-16.

Kemenangan ini menjadi capaian signifikan bagi pasangan tersebut karena berhasil menumbangkan unggulan kedelapan sekaligus juara Indonesia Masters.

Rian/Rahmat tampil cukup tenang sejak awal laga, meskipun sempat menghadapi tekanan hebat pada gim pertama saat lawan berbalik unggul di poin kritis.

"Pertama-tama mengucap syukur alhamdulillah bermain dengan lancar dan tanpa cedera. Hari ini kami bermain tanpa beban karena kan lawannya juga unggulan. Terakhir mereka juga juara di Indonesia Masters ya," kata Rian dalam keterangannya.

Rian menjelaskan bahwa kunci utama kemenangan mereka terletak pada kedisiplinan dalam melakukan servis dan penguasaan bola-bola pembukaan. Mentalitas pantang menyerah juga menjadi faktor penentu ketika mereka tertinggal 18-20 pada gim pertama sebelum akhirnya mampu membalikkan keadaan.

"Di situasi ini kami berpikir kan masih belum selesai jadi ya coba buat fokus satu poin demi satu poin," jelas Rian.

Dominasi Rian/Rahmat semakin terlihat pada gim kedua. Mereka langsung tancap gas dan menciptakan selisih poin yang cukup jauh di awal permainan.

Komunikasi yang solid antarpemain membuat rotasi di lapangan berjalan lebih cair sehingga lawan sulit untuk mengembangkan permainan.

Rahmat Hidayat menambahkan bahwa keberhasilan mencuri kemenangan di gim pertama memberikan suntikan kepercayaan diri yang besar untuk menyelesaikan pertandingan.

Ia mencatat timnya sempat unggul jauh 8-1 berkat skema servis yang apik, meski menyadari masih ada aspek yang perlu diperbaiki.

"Tapi di luar itu tadi masih ada buru-buru mau menyelesaikan, ini yang harus dievaluasi untuk ke depannya," ungkap Rahmat.

Keberhasilan menembus babak perempat final di turnamen level Super 1000 ini disambut positif oleh keduanya. Namun, mereka tidak ingin larut dalam euforia karena jadwal padat telah menanti di depan mata.

"Pastinya sangat senang bisa masuk di delapan besar Super 1000 pertama kami. Tapi masih ada tugas besok jadi sekarang mau recovery yang baik lalu fokus bersiap untuk babak perempatfinal," pungkas Rian. (E-4)