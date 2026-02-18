Erick Thohir Apresiasi Kepemimpinan Reda Manthovani Usai Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025

Menpora Erick Thohir (ketiga kiri)(dok.Kemenpora)

MENPORA Erick Thohir memuji kepemimpinan Chef de Mission Reda Manthovani usai Indonesia meraih 135 emas dan finis sebagai runner up Asean Para Games 2025, sekaligus menegaskan fokus berlanjut ke Asian Para Games 2026.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menerima kunjungan Chef de Mission kontingen Indonesia di Asean Para Games 2025, Reda Manthovani, di Kantor Kemenpora, Rabu (18/2).

Pertemuan tersebut menjadi momentum apresiasi atas capaian kontingen Merah Putih yang memborong 135 medali emas dan mengakhiri ajang sebagai runner up.

Baca juga : BRI dan Kemenpora Dorong Stabilitas Finansial bagi Atlet Berprestasi SEA Games 2025

Prestasi di Thailand pada Januari lalu dinilai sebagai hasil kerja kolektif seluruh elemen tim, mulai dari atlet, pelatih, ofisial, hingga pimpinan kontingen.

"Dengan Leadership Beliau, kontingen kita terus terpacu untuk menjawab tantangan dan mempersembahkan yang terbaik. Pak Reda telah memberikan contoh bahwa komitmen akan berbuah keberhasilan," ujar Erick.

Menurutnya, hasil di Nakhon Ratchasima harus menjadi fondasi untuk menjaga konsistensi performa. Tantangan berikutnya sudah menanti dalam ajang Asian Para Games 2026 yang dijadwalkan berlangsung Oktober mendatang.

Baca juga : Erick Thohir Minta Masukan KONI terkait Deregulasi 191 Aturan

"Kita tidak ingin terus terlena akan hasil yang lalu, karena ajang besar Asian Para Games telah menanti. Tak ada waktu lama bersantai, sekarang para atlet kembali lakukan persiapan karena mereka adalah duta bangsa terbaik yang mewakili Indonesia di level Asia," tegasnya.

Pemerintah, lanjut Erick, berkomitmen memberikan dukungan penuh sejak fase persiapan hingga pertandingan internasional. Salah satu wujud dukungan tersebut ialah keberadaan Paralympic Training Center di Karanganyar, Jawa Tengah, yang sebelumnya ia tinjau pada Sabtu (14/2).

"Seluruh atlet mendapatkan fasilitas pelatihan yang terpadu, terukur dan berkelanjutan,saya ingin kehadiran pusat pelatihan ini dapat memperkuat kesiapan atlet dalam mengasah kemampuan mereka serta tetap bersemangat dan berprestasi di ajang multievent internasional para atlet," pungkasnya. (Ndf/P-3)