Update Perolehan Medali Olimpiade Musim Dingin 2026: Brasil Cetak Sejarah Emas Pertama

Sejarah besar tercipta di ajang Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026. Atlet asal Brasil, Lucas Pinheiro Braathen, berhasil mencatatkan namanya dalam buku sejarah setelah meraih medali emas pertama bagi negaranya di ajang musim dingin pada Senin (16/2/2026).
Kemenangan Braathen di nomor Giant Slalom Putra di Cortina d'Ampezzo menjadikan Brasil sebagai negara tropis pertama yang mampu meraih podium tertinggi di Olimpiade Musim Dingin. Capaian ini sekaligus memecahkan dominasi negara-negara Eropa di cabang Ski Alpen.
Meski kejutan datang dari Brasil, Norwegia tetap menunjukkan kelasnya sebagai penguasa olahraga musim dingin. Tambahan emas dari bintang mereka, Johannes Høsflot Klæbo, di cabang Cross-Country Skiing membuat Norwegia kini mengoleksi 12 medali emas.
Klæbo kini resmi menjadi atlet dengan koleksi medali emas terbanyak sepanjang sejarah Olimpiade Musim Dingin (9 emas), melampaui rekor legenda Bjørn Dæhlie.
|Peringkat
|Negara
|Emas
|Perak
|Perunggu
|Total
|1
|Norwegia
|12
|7
|7
|26
|2
|Italia
|8
|4
|10
|22
|3
|Amerika Serikat
|5
|8
|4
|17
|4
|Belanda
|5
|5
|1
|11
|5
|Swedia
|5
|5
|1
|11
"Ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk seluruh masyarakat Brasil yang percaya bahwa negara tropis pun bisa menaklukkan salju. Emas ini untuk kalian," ujar Lucas Braathen.
Tuan rumah Italia menempati posisi kedua dengan 8 emas. Total 22 medali yang diraih Italia sejauh ini merupakan rekor baru bagi mereka dalam sejarah keikutsertaan di Olimpiade Musim Dingin. Sementara Amerika Serikat masih tertahan di posisi ketiga dengan koleksi 5 medali emas.
