Laga PSM Kontra Persebaya Ditunda, Alasannya Faktor Keamanan di Makassar

Pemain dan ofisial tim Persebaya Surabaya diperkenalkan kepada penonton saat peluncuran tim Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (19/7/2025) .(Antara Jatim/Rizal Hanafi)

PERTANDINGAN pekan ke-4 BRI Super League 2025/26 antara PSM Makassar vs Persebaya Surabaya, yang semula dijadwalkan berlangsung pada Minggu (31/8), resmi ditunda.

Skuad Persebaya sejatinya dijadwalkan bertolak menuju Parepare, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (30/8) pukul 10.20 WIB. Namun, situasi keamanan di Makassar dan sekitarnya yang belum kondusif membuat laga klasik dua tim legendaris era perserikatan itu tidak dapat digelar sesuai jadwal.

“Setelah meninjau dan mempertimbangkan fakta serta kondisi di lapangan yang tidak kondusif, dengan ini ditetapkan bahwa pertandingan antara PSM Makassar vs Persebaya Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2025 ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut,” bunyi surat resmi dari I-League yang diterima Persebaya pada Sabtu (30/8) pukul 01.20 WIB.

Baca juga : PSM Makassar Menang, Persebaya Ditahan Imbang

Manajemen Persebaya menghormati keputusan tersebut sebagai bentuk empati terhadap kondisi yang tengah terjadi di Indonesia.

“Kami telah menerima surat resmi dari operator kompetisi, I-League, terkait penundaan pertandingan ini. Surat tersebut masuk pada Sabtu dini hari pukul 01.20 WIB. Kami memahami keputusan ini diambil demi kebaikan bersama. Keamanan dan keselamatan semua pihak adalah prioritas utama. Kami berharap situasi segera kondusif sehingga kompetisi dapat kembali berjalan normal,” ujar media officer Persebaya, Jonathan Yohvinno

Jadwal pertandingan pengganti akan diumumkan kemudian sesuai keputusan operator kompetisi. Sementara itu, program tim terkait persiapan laga berikutnya akan diputuskan dalam waktu dekat oleh tim pelatih. (FL/P-2)