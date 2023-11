BNI Indonesian Masters 2023, Kevin Akbar Lolos Cut Off 

PUTARAN kedua BNI Indonesian Masters presented by Tunas Niaga Energi (TNE) 2023 mampu menyajikan pertandingan sengit antara atlet golf internasional dan nasional. Gaganjeet Bhullar (India) masih memegang posisi terbaik. Kevin Akbar akhirnya ikut menemani Jonathan Wijono lolos cut off sehingga akan tampil di dua putaran akhir mewakili Indonesia. Ada pun Bhullar masih menjadi yang terbaik di tunamen golf bergengsi ini dengan mengemas 4 pukulan di bawah par dengan 67 pukulan. Secara total, dia membukukan 12 under 130. Baca juga: Bawa Semangat Go Global, BNI Indonesian Masters Siap Digelar Bhullar mengaku hasilnya pada putaran ini tak sebaik putaran sebelumnya. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi konsentrasinya. "Saya akan terus menyusun solusi untuk mendapatkan formulasi sehingga bisa mempertahankan permainan,” paparnya. Sementara itu, persaingan ketat diperkirakan akan datang dari Richard Taehoon Lee (Kanada). Dari dua putaran ini, Lee mencatat skor 9 under 133. Bahkan, skor ini sempat dipermanis dengan 1 eagle di hole ke-12, 3 birdie, dan 1 bogey. Kevin juga merasakan keseruan di putaran kedua BNI Indonesian Masters kali ini. Dia mengaku justru lebih bisa menikmati permainan di putaran kedua ini. Baca juga: BNI Indonesia Masters Berlangsung Ketat, Gaganjeet Bhullar Pimpin Posisi Atlet golf Indonesia tersebut masuk putaran kedua dengan modal skor 2 over 73. Di dia berhasil mencetak skor 4 under 67. Dengan total 2 under 140, Kevin lolos cut off, bersama Jonathan yang mengemas skor total 5 under 137. “Di putaran kedua saya terjebak banyak pikiran. Beruntung saya bisa bangkit dan main tenang. Senang bisa melanjutkan langkah hingga putaran akhir di turnamen bergensi selevel BNI Indonesian Masters presented by TNE tahun ini,” pungkas Kevin. (RO/S-4)

