Journalist Push Bike 2023 Dorong Tumbuhnya Atlet Sepeda Anak

JOURNALIST Mountain Bike (JMTB) menggelar Journalist Push Bike 2023, kompetisi sepeda push bike untuk anak-anak di Pasar Modern Intermoda BSD City, Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (4/11). Ajang ini untuk mendorong tumbuhnya bibit atlet sepeda usia dini.

"Acara ini merupakan bentuk dukungan JMTB kepada atlet-atlet usia dini agar kelak bisa memasuki genre selanjutnya, seperti BMX, mountain bike (MTB), hingga roadbike," kata Ketua JMTB, Yayus Yuswoprihanto dalam keterangan yang diterima, Minggu (5/11).

Dikatakan kegiatan ini diikuti 203 peserta dari berbagai kota di Pulau Jawa, seperti Bandung, Jakarta, Cirebon, dan Banten. "Antusiasme peserta cukup besar, terbukti dari banyak peserta dari berbagai wilayah di Jawa," kata dia.

Journalist Push Bike 2023 yang didukung PT Pertamina, PT BNI Tbk, Bank Mandiri, serta Speed Jersey, diikuti anak-anak kelahiran 2015 hingga 2020. Adapun kategori yang dilombakan adalah open mix (boys and girls) maksimal kelahiran 2015, boys and girls kelahiran 2016, boys and girls kelahiran 2017, boys and girls kelahiran 2018, boys and girls kelahiran 2019, boys and girls kelahiran 2020, serta novice boys kelahiran 2018 and 2019.

Dia mengatakan melalui ajang ini anak-anak diharapkan bisa tumbuh mandiri dan mengembangkan jiwa kompetitifnya. "Kalah menang adalah hal biasa, itu semua proses," kata dia.

Yayus menambahkan ajang ini juga bisa digunakan sebagai sarana mendorong lahirnya budaya bersepeda. "Sepeda bukan hanya sebagai alat olahraga, tetapi bisa dimanfaatkan sebagai alternatif transportasi," kata dia.

Lebih jauh, Yayus menyebut Journalist Push Bike 2023 juga ajang memupuk semangat kebersamaan anggota JMTB dan para mitra. Hal itu terlihat dalam fun bike bagi mitra JMTB di sekitar Intermoda BSD City. (RO/R-2)