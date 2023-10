Pulih dari Cedera, Ricciardo Siap Tampil di GP AS

DANIEL Ricciardo kembali ke kokpit mobil Formula 1 menjelang GP Amerika Serikat (AS), yang akan digelar pada 23 Oktober sebagai bagian dari 'pertunjukan khusus' Red Bull.

Pembalap AlphaTauri tersebut, sebelumnya, diketahui mengalami patah tulang metakarpal di tangan kirinya saat terjadi kecelakaan pada sesi latihan di GP Belanda, Agustus lalu.

Cedera tersebut memaksanya menjalani operasi dan membuatnya absen di lima balapan terakhir.

Namun, setelah baru-baru ini melewati beberapa lap di simulator Red Bull, pembalap Australia berusia 34 tahun itu diperkirakan akan kembali pada GP AS, akhir pekan ini, di Circuit of The Americas.

"Broadway biasanya liar, tetapi khususnya hari ini! Sangat menyenangkan bisa mengadakan pertunjukan untuk semua orang," kata Ricciardo.

Ricciardo memberikan pertunjukan spektakuler kepada penonton yang berkumpul di area Lower Broadway di Nashville dengan serangkaian demo run dan donat mobil F1.

Pada parade tersebut, Ricciardo berada di belakang kemudi RB7 Red Bull dari 2011, mesin yang dikendarai Sebastian Vettel dan Mark Webber untuk meraih kedua gelar dunia pada musim itu. (Ant/Z-1)