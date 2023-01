AS Amankan Tempat di Final Kota United Cup

AMERIKA Serikat (AS) keluar sebagai pemuncak klasemen Grup C turnamen beregu campuran United Cup. Hasil itu di dapat setelah tim AS mengungguli Jerman dengan kedudukan 2-0 pada pertandingan hari pertama di Ken Rosewall Arena, Sydney, Senin (2/1).

Petenis Taylor Fritz dan Madison Keys menjadi wakil AS yang mengantarkan negaranya meraih kesuksesan itu. Raihan itu juga membuat tim AS menyegel satu tempat di babak final kota (wilayah Sydney), di mana dua pemimpin klasemen Grup C dan D bakal diadu untuk memperebutkan tiket menuju babak semifinal.

Fritz yang turun pada partai pertama, sukses mengalahkan juara Olimpiade 2020 Alexander Zverev dengan dua set langsung 6-1 dan 6-4. Sementara Keys yang turun di partai kedua melawan Jule Niemeier, tampil penuh percaya diri, untuk memetik kemenangan 6-2 dan 6-3 hanya dalam tempo 1 jam 10 menit.

"Saya pikir secara keseluruhan saya bermain sangat solid," kata Keys dikutip dari ATP, Senin (2/1). "Saya hanya mencoba melakukan servis pertama sebanyak mungkin untuk membuat semuanya berjalan lebih mudah," terangnya.

Setelah mengalahkan Republik Ceko 4-1 dalam pertandingan pembuka, kemenangan dua pertandingan ini membuat tim AS kini meraup catatan menang-kalah 6-1, membuat mereka kokoh di puncak klasemen Grup C.

Meski telah memastikan diri sebagai pemuncak Grup C, namun AS masih harus memainkan pertandingan hari kedua pada Selasa (3/1), di mana AS masih berpeluang merebut 3 kemenangan lainnya dari Jerman.

Pemain nomor satu AS Jessica Pegula akan berusaha mengantongi kemenangan pertamanya musim ini melawan Laura Siegemund, sementara Frances Tiafoe akan menghadapi Oscar Otte. Di nomor ganda campurat, duet Fritz/Pegula bakal menantang Fabian Fallert/Julia Lohof.

Adapun nantinya di babak final kota, tim AS bakal menghadapi Inggris yang saat ini telah merebut dua kemenangan di babak Grup D, kemenangan itu mereka raih dari pertandingan melawan Australia (3-2) dan Spanyol (4-1). (ATP/OL-6)