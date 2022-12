Wasit Tinju Legendaris Mills Lane Tutup Usia

MILLS Lane, wasit tinju legendaris, yang memimpin laga tinju kala Mike Tyson menggigit telinga Evander Holyfield dan laga panas lainnya, tuutp usia. Hal itu diungkapkan Nevada Boxing Hall of Fame, Selasa (6/12).

"The Nevada Boxing Hall of Fame berduka karena meninggalnya wasit luar biasa Mills Lane," ujar institusi itu di laman daring resmi mereka.

Wasit berusia 85 tahun, yang mengalami stroke pada April 2022, didampingi oleh istri dan dua putranya kala tutup usia di kediamannya di Reno, Nevada, Selasa (6/12)

"Kondisi kesehatannya terus menerus. Proses meninggalnya berlangsung cepat. Dia berada dalam keadaan nyaman dan dikelilingi keluarga," ujar Tommy Lane.

Lane dikenal dengan frase yang biasa dia katakan sebelum pertandingan, "Let's get it on" dan sikapnya yang tanpa pandang mulu.

Mantan anggota marinir yang juga petinju itu lulus dari Fakultas Hukum pada 1970.

Namanya menjadi terkenal di seluruh dunia setelah memimpin laga tinju kelas berat dunia pada 1997 kala Tyson menggigit telinga Holyfield.

Lane juga memimpin laga comeback Tyson kala menghadapi Peter McNeeley, yang dihentikan setelah pelatih McNeeley masuk ke ring.

Lane masuk dalam Nevada Boxing Hall of Fame dan International Boxing Hall of Fame pada 2013. (AFP/OL-1)