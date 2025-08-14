VAR Bisa Koreksi Keputusan Terkait Kartu Kuning dan Tendangan Sudut

Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
KEPALA wasit Liga Premier Inggris, Howard Webb, mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi VAR di Inggris berpotensi diperluas untuk mencakup keputusan terkait kartu kuning dan tendangan sudut.
"Jika kita berbicara tentang kartu kuning yang keliru dan berdampak besar, maka harus dipikirkan juga kartu kuning yang seharusnya diberikan tapi tidak," ujar Webb dikutip dari BBC Sport.
Saat ini, VAR di Liga Inggris hanya digunakan untuk mengawasi momen-momen penting seperti gol, penalti, kartu merah langsung, serta kesalahan identitas pemain.
Webb menyebut International Football Association Board (IFAB) tengah meninjau kemungkinan perluasan tersebut. Ia pribadi mendukung ide ini selama mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam sepak bola Inggris.
Ia mencontohkan bahwa kesalahan dalam memberikan tendangan sudut mudah terlihat melalui tayangan ulang video dan berpotensi memengaruhi jalannya laga. Namun, Webb menegaskan VAR diciptakan untuk memperbaiki kesalahan besar yang jelas dan signifikan, bukan untuk mengoreksi semua insiden kecil.
Diskusi internal dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan akan terus dilakukan sebelum memutuskan apakah cakupan VAR akan diperluas.
Selain itu, Webb menyoroti meningkatnya kasus kekerasan verbal dan ancaman terhadap wasit. Ia menyinggung insiden yang menimpa Michael Oliver, yang menerima ancaman pembunuhan, dan Anthony Taylor, yang diserang suporter Roma, sebagai cerminan kondisi sosial saat ini.
"Ketidaksepakatan terhadap keputusan bukan berarti punya hak untuk menyebar ancaman terhadap wasit atau keluarga mereka. Itu sama sekali tidak bisa diterima," tegasnya.
Webb juga mengonfirmasi bahwa peluang David Coote kembali memimpin laga di level tertinggi sangat kecil. Coote diberhentikan oleh PGMOL tahun lalu akibat pelanggaran etik setelah terekam dalam video menghina Liverpool dan Jurgen Klopp. Ia kemudian diskors dan diwajibkan menjalani pelatihan khusus oleh FA.
"Di bawah situasi seperti itu, akan sulit baginya untuk kembali. Kami tetap berkomunikasi dan peduli, tapi ini berat," kata Webb. (Ant/I-3)
Piala Presiden 2025 menjadi tolok ukur yang penting dalam hal sepak bola di Tanah Air
Penggunaan wasit asing sebagai sarana pembelajaran demi peningkatan kualitas SDM perwasitan dalam negeri.
Perpani mendorong pengembangan SDM khususnya di bidang kepengawasan pertandingan.
Felix Zwayer, yang berasal dari Jerman, diketahui pernah terlibat kasus match fixing atau pengaturan skor di negaranya sendiri pada 2006 silam.
PBSI telah memberikan rekaman video kepada BWF dan meminta keputusan kontroversial tersebut diusut.
Bingung cara buat kartu kuning online? Panduan lengkap 2024 ini akan memandu langkah demi langkah! Dapatkan kartu kuning (AK1) mudah, cepat, & tanpa ribet. Klik sekarang! lihat selengkapnya
Kartu Kuning Online: Panduan lengkap cara membuat kartu kuning (AK1) secara online! Syarat, langkah mudah, & tips cepat diterima. Daftar sekarang, jangan tunda! lihat selengkapnya.
ASOSIASI sepak bola Inggris sedang menyelidiki tuduhan wasit David Coote yang berdiskusi dengan seorang teman tentang mengeluarkan kartu kuning kepada seorang pemain.
Pemain timnas Jepang Kaoru Mitoma mendapat kartu kuning dalam laga pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asi melawan Indonesia di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Jumat (15/11).
Bristol Rovers FC kalah 0-2 melawan Fleetwood dalam pertandingan lanjutan The Football League atau Liga Sepak Bola Inggris pada Rabu (7/2) dini hari tadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved