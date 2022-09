Saenchai Juara Dunia Baru One Featherweight Muay Thai Usai Tumbangkan Petchyindee

ONE Championship (One) kembali menggemparkan Singapore Indoor Stadium dengan sederet kartu pertandingan bertajuk ONE 161: Petchmorakot vs Tawanchai. Kartu tersebut menampilkan dua laga semifinal ONE Heavyweight Kickboxing World Grand Prix dan pertarungan perebutan gelar Juara Dunia ONE Featherweight Muay Thai.

One bekerja sama dengan merek gaya hidup performa premium dan mewah TUMI dalam mempersembahkan sabuk juara dunia One.

Di laga utama, Tawanchai PK Saenchai bertarung melawan Petchmorakot Petchyindee selama lima ronde yang melelahkan untuk akhirnya memenangkan laga dengan keputusan bulat dan merebut gelar juara dunia One Featherweight Muay Thai.

Sesama superstar Thailand itu saling menunjukkan rasa hormat terhadap keterampilan dan kekuatan satu sama lain di awal laga, namun tak lama kemudian Tawanchai maju dengan sebuah pukulan tajam tajam, tendangan mengarah ke bawah yang keras, dan pukulan tangan kiri yang keras.

Tempo meningkat di ronde ketiga, dengan Tawanchai dan Petchmorakot yang sama-sama mengincar kemenangan KO. Di ronde keempat yang semakin memanas, Petchmorakot bangkit dan membuat penantangnya terhuyung-huyung melintasi Circle. Tiga menit terakhir hampir berakhir, tetapi tendangan khas Tawanchai dan sebuah pukulan tangan kiri menjadi pembeda pada malam itu, mendorong para juri untuk menghadiahkannya sabuk juara.

Juara dunia One Light Heavyweight Kickboxing Roman Kryklia membuat kerja cepat atas petarung veteran Brasil Guto Inocente dalam laga semifinal One Heavyweight Kickboxing World Grand Prix. Kryklia sukses mendaratkan pukulan tangan kanan eksplosif di menit pembukaan yang menjatuhkan Inocente.

Meskipun petarung Brasil itu menggagalkan delapan hitungan wasit, Kryklia melanjutkan serangannya dengan tendangan ke arah kepala yang mengakhiri pertandingan lebih awal. Kemenangan KO tersebut membuat sang superstar Ukraina meraih kemenangan ke-12 beruntun secara keseluruhan dan bonus sebesar US$50.000.

Baca juga: Kesehatan Mental Adalah Fondasi untuk Masa Depan Anak

Dalam pertandingan semifinal lainnya, petarung Iran Iraj Azizpour mendominasi pendatang baru ONE Championship Bruno Chaves untuk mencapai Final Kejuaraan ONE Heavyweight Kickboxing World Grand Prix. Azizpour terus menyerang Chaves sejak bel pembukaan, memberikan perlawanan kepada petarung Brasil itu di setiap kesempatan.

Meskipun Chaves mampu mengatasi badai serangan di awal, tekanan luar biasa Azizpour terbukti terlalu banyak untuk dapat di atasi, dan sukses membawa pulang kemenangan dengan keputusan bulat. Selanjutnya, petarung Iran itu akan menghadapi musuh lamanya yaitu Kryklia dalam pertarungan trilogi untuk memperebutkan sabuk perak turnamen.

Penantang kelas lightweight peringkat kelima Saygid Izagakhmaev mempertunjukkan penampilan yang cekatan melawan veteran MMA China Zhang Lipeng. Petarung Rusia itu menggabungkan takedown yang kuat dengan ground-and-pound yang efektif untuk tetap membuat punggung Zhang menempel di kanvas selama hampir di seluruh durasi pertarungan. Pada akhirnya, ketiga juri menilai pertarungan layak dimenangkan oleh Izagakhmaev dengan keputusan bulat.

Mantan penantang gelar juara dunia One Women’s Strawweight dua kali Tiffany Teo membuat pernyataan dengan kemenangan satu sisi atas mantan lima besar atomweight Ritu Phogat. Teo menggunakan keterampilan grappling-nya yang unggul untuk mengimbangi gulat kelas dunia Phogat, dengan cepat merebut punggung bintang India itu.

Dari sana, Teo menggunakan kuncian rear-naked choke untuk memaksa lawannya menyerah. Atas kemenangan itu Teo mendapatkan bonus sebesar US$50.000 dan mengumumkan kedatangannya di divisi atomweight.

Sensasi kelas berat asal Senegal “Reug Reug” Oumar Kane sukses mencetak kemenangan TKO yang sangat dibutuhkan atas pendatang baru promosi tak terkalahkan Batradz Gazzaev. Di ronde pembuka, Kane dengan brilian mempertahankan upaya takedown dari Gazzaev dan membayangi lawannya dengan serangan kuat. "Reug Reug" membawa momentumnya ke ronde kedua, dimana ia memaksa Gazzaev ke punggungnya, maju ke posisi penuh, dan menghabisinya dengan sebuah pukulan martil (hammerfists).

Di antara banyaknya sorotan dari kartu pembuka yang penuh aksi, Rodrigo Marello berhasil masuk dalam daftar buku rekor ketika ia mengalahkan Ruslan Bagdasarian dengan kuncian pergelangan kaki dalam 15 detik. Itu menandai kemenangan submission grappling tercepat dalam sejarah One. (R-3)