One Fight Night 2 Jadi Pertemuan Ketiga untuk Lee dan Jing Nan

ONE Championship (One) resmi merilis daftar laga lengkap One Fight Night 2: Lee vs Xiong III yang akan tayang pada Sabtu (1/10) di Singapore Indoor Stadium, Singapura.

Pada Selasa (6/9), CEO One Chatri Sityodtong membeberkan daftar laga lengkap One Fight Night 2 yang akan dipuncaki oleh tiga laga perebutan gelar juara dunia dalam tiga disiplin olahraga.

Sityodtong menyebut jika ada lima alasan kuat untuk menyaksikan ajang ini dan salah satunya adalah karena One Fight Night 2 berpotensi menampilkan deretan knockout (KO) dari laga pertama hingga akhir.

Berdasarkan data dari laga-laga sebelumnya, kemungkinan pertarungan berakhir dengan KO memiliki persentase di atas 70%, tertinggi jika dibandingkan organisasi seni bela diri lainnya.

Seperti diketahui, One Fight Night 2 menyajikan perebutan gelar juara dunia MMA, kickboxing, dan submission grappling. Laga puncak akan menampilkan sang juara dunia One Women’s Strawweight, Xiong Jing Nan, yang mempertahankan gelarnya dari ambisi Angela Lee, Juara Dunia One Women’s Atomweight yang naik divisi demi meraih sabuk emas dalam dua kelas berbeda.

Laga itu akan menjadi pertemuan ketiga bagi mereka. Dalam dua laga sebelumnya, baik Lee maupun Jing Nan mampu mempertahankan sabuk mereka masing-masing lewat kemenangan dramatis pada ronde kelima.

"Maka, bukan hal mengejutkan jika laga trilogi nanti akan diakhiri oleh sebuah serangan penghabisan baik lewat KO maupun kuncian," kata Sityodtong.

Dalam laga perebutan gelar juara dunia kickboxing, Superbon Singha Mawynn akan menghadapi Chingiz Allazov, petarung Belarusia yang jadi pemenang turnamen One Featherweight Kickboxing World Grand Prix.

Laga perebutan gelar lainnya akan berlangsung dalam disiplin submission grappling antara Mikey Musumeci melawan Cleber Sousa di kelas flyweight. Selain itu, tiga laga lain termasuk duel MMA antara Stamp Fairtex dan Jihin Radzuan juga telah diumumkan sebelumnya.

Kini, One Fight Night 2 semakin lengkap dengan diumumkannya empat duel di kartu awal sehingga total ada 10 laga. Petarung tangguh asal Korea Selatan Kim Jae Woong akan menghadapi Shamil Gasanov dalam laga MMA. Sementara itu, salah satu kickboxer wanita terhebat dalam sejarah, Anissa Meksen akan berlaga dalam Muay Thai menghadapi Daokongfah Banchamek.

Kemudian, laga antara Marat Grigorian menghadapi Tayfun Ozcan dan Rade Opacic melawan Giannis Stoforidis turut melengkapi ajang yang tayang di Vidio, Kaskus TV, Maxstream, Netverse dan Net TV ini. Tiket pertandingan bisa didapatkan di tautan ONEFC.com/tickets. (R-3)