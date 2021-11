An Se Young Raih Gelar Indonesia Terbuka 2021

PEBULU tangkis unggulan keempat asal Korea Selatan, An Se Young berhasil menjadi jawara di Indonesia Open 2021. Ini adalah gelar keduanya dalam dua pekan selama berlaga di Pulau Dewata.

Dalam aksinya, An sempat tertekan di gim terakhir, namun pebulu tangkis berusia 19 tahun itu sukses menghentikan perlawanan ketat unggulan kedua asal Thailand, Ratchanok Intanon dengan skor kemenamgan 21-17, 22-20.

Baca juga: Kembali Bertemu di Final, Hoki/Kobayasi Tak Gentar Lawan Minions

Pemain asal Negeri Ginseng ini berjaya setelah bertarung selama 46 menit di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Bali, Minggu (28/11) siang.

"Senang rasanya bisa menang untuk kedua kalinya di sini. Saya bisa bermain bagus dan lawan juga memberikan perlawanan ketat," kata An usai berlaga dalam keterangan resmi PBSI, Minggu (28/11).

Dirinya mengakui sempat kehilangan momen di gim terakhir. Intanon mengejar An saat tertinggal 13-20 hingga mampu menyamakan kedudukan 20-20 sebelum akhirnya An menang.

"Sempat hilang konsentrasi, tapi saya tetap percaya diri dan membalikkan keadaan di poin kritis," ujar pebulutangkis kelahiran Gwangju, 5 Februari 2002 ini.

An menambahkan, percaya dirinya semakin solid menyusul kemenangannya di Indonesia Masters pekan lalu. "Sejak menang di Indonesia Masters, saya lebih percaya diri," imbuhnya.

Menyoal turnamen HSBC BWF World Tour Finals yang sedianya dimainkan pekan depan, An enggan berkomentar. Dia memilih untuk beristirahat agar bisa fit di turnamen tersebut.

"Buat saya, mencapai babak final sungguh melelahkan. Sekarang lebih ingin untuk istirahat dan rileks sebelum bertanding di turnamen berikut," ujar An.

Atas prestasinya itu, An berhak atas hadiah uang tampil sebesar 59.500 dolar AS, sedangkan Intanon menerima 28.900. Sukses An ini adalah kali kedua usai menuai prestasi juara di Indonesia Masters 2021 pekan lalu. (Rif/PBSI/OL-6)