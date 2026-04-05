Kuota Berkurang, 582 Jemaah Kabupaten Bandung Siap Berangkat Haji

SEBANYAK 582 calon jemaah haji Kabupaten Bandung mengikuti kegiatan bimbingan manasik haji tingkat kabupaten di Masjid Agung Al-Fathu, Sabtu (4/4). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pembekalan komprehensif bagi calon jemaah haji agar dapat melaksanakan ibadah secara aman, nyaman dan meraih haji mabrur.

Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung, Dudi Suryadarma menyebut, para jemaah tersebut akan diberangkatkan tahun ini dengan komposisi 267 jamaah laki-laki dan 315 jamaah perempuan. Untuk jemaah termuda dari Kabupaten Bandung berusia 14 tahun yang tertua 90 tahun.

"Bimbingan manasik haji bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan bentuk kesungguhan pemerintah dalam mengantarkan jemaah menuju kesuksesan ibadah, baik secara spiritual maupun sosial," jelasnya.

Dudi menyebut, melalui manasik pihaknya ingin memastikan jamaah mampu melaksanakan ibadah haji secara mandiri, sehingga tidak selalu bergantung pada pembimbing. Selain itu, juga untuk mendorong terwujudnya kesuksesan ekonomi haji, di mana kebutuhan jemaah dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri, termasuk dari pelaku UMKM lokal. Ia berharap ibadah haji juga membawa dampak pada perubahan perilaku jamaah ke arah yang lebih baik, baik dalam aspek ibadah maupun kehidupan sosial.

"Setiap tahun Kabupaten Bandung mengirimkan cukup banyak jemaah. Kami berharap mereka pulang dengan membawa nilai-nilai positif yang dapat memperkuat peradaban di daerah,” tuturnya.

Dengan mengusung tema “Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan”, kegiatan ini juga menyoroti tingginya jumlah jemaah lanjut usia yang berusia di atas 64 tahun mencapai sekitar 30 persen. Oleh sebab itu, Dudi mengajak jemaah lainnya untuk saling membantu dan meningkatkan kepedulian selama pelaksanaan ibadah.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengucapkan selamat kepada para calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini. Ia mengungkapkan bahwa kuota jamaah haji Kabupaten Bandung mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Biasanya Kabupaten Bandung mendapatkan kuota sekitar 2.500 jemaah per tahun, namun tahun ini jumlahnya lebih sedikit. Insyaallah ke depan akan kita perjuangkan agar kembali normal,” tandasnya.

Dadang juga berpesan agar para jemaah senantiasa menjaga niat semata-mata karena Allah SWT serta menjaga kesehatan selama menjalankan rangkaian ibadah.

“Saya titip kepada para calon jemaah haji untuk menjaga niat lillahita’ala. Semoga seluruh jemaah diberikan kesehatan, keselamatan, hingga kembali lagi ke Kabupaten Bandung dengan selamat,” imbuhnya. (H-2)

