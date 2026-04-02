WFH dan Penyesuaian Penggunaan Kendaraan Dinas Langkah Babel Menuju Efisiensi Energi

WORK From Home (WFH) dan penyesuaian penggunaan kendaraan Dinas (Randis) merupakan Upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) untuk penghematan energi.

Pj Sekretaris Daerah Babel Fery Apriyanto mengaku akan melakukan penyesuaian terhadap penggunaan kendaraan operasional dinas sebagai bagian dari langkah efisiensi energi.

Kebijakan ini menurutnya sejalan dengan penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang mulai diberlakukan oleh pemerintah pusat.

Ia menyebutkan langkah efisiensi tersebut akan diatur melalui mekanisme khusus yang melibatkan sejumlah perangkat daerah.

"Biro Umum kita nantinya akan mengatur masalah penyesuaian penggunaan kendaraan dinas ini "Kata Fery Kamis (2/4).

"Salah satunya nanti ada Biro Umum untuk mengatur efisiensi energi dan yang lainnya," ujar Fery Afriyanto, Kamis (2/4/2026).

Untuk itu. pemerintah provinsi akan menerbitkan dua surat edaran sebagai acuan bagi para ASN dalam bekerja. "Nanti ada dua surat edaran yang akan kami keluarkan, pertama WFH oleh BKPSDMD dan kedua dari Biro Umum," ujarnya.

Ia menambahkan untuk penghematan anggaran ini, bukan hanya WFH dan Penyensuaian penggunaan Kendaraan Dinas saja, nanti masih ada yang lainya

Sementara Kepala biro Umum Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Ali Thariq Batavian membenarkan akan ada penyesuaian penggunaan kendaraan dinas

Ia menyebutkan beluk bisa menyampaikan secara detail terkait masalah anggaran kendaraan operasional dinas.

"Saya lupa ya kalau totalnya, karena kami kan satu sekretariat. Sekitar Rp 1 miliar itu juga tidak sampai juga sih, untuk operasional mobil dinas selama setahun,"ucapnya.(H-2)