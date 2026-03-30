Siap Ikuti SK Kemendagri soal WFH, Pramono: Pastinya Bukan Hari Rabu

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kedua kanan) didampingi istri Endang Nugrahani (keempat kanan) dan Wakil Gubernur Rano Karno (kiri) didampingi istri Dewi Indriati (ketiga kiri) bersalaman dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) saat acara halalbihalal di Ba(Antara)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengikuti secara penuh kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Secara prinsip seperti yang saya katakan, Pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti apa yang menjadi arahan dan juga peraturan yang akan dikeluarkan secara resmi dari pemerintah pusat,” ujar Pramono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (30/3).

Kendati demikian, Pemprov DKI memberi catatan penting terkait pengaturan hari pelaksanaan WFH. Ia memastikan, kebijakan tersebut tidak akan diterapkan pada hari Rabu yang selama ini telah ditetapkan sebagai hari penggunaan transportasi umum bagi ASN di Jakarta.

“Mengenai hari, tentunya tidak hari Rabu. Kenapa tidak hari Rabu? Karena Rabu itu adalah hari transportasi umum, sehingga dengan demikian saya kalau nanti sudah diputuskan oleh pemerintah pusat akan memutuskan di luar hari Rabu. Karena Rabu tetap untuk transportasi umum,” tegasnya.

Di sisi lain, penerapan WFH yang mengikuti regulasi pusat juga diproyeksikan menjadi bagian dari strategi efisiensi energi dan pengurangan mobilitas harian ASN, tanpa mengganggu kebijakan transportasi yang sudah berjalan di Ibu Kota.

Pemprov DKI pun menunggu keputusan resmi pemerintah pusat sebelum menetapkan skema teknis pelaksanaan WFH di lingkungan ASN Jakarta. (E-4)