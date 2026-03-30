Siap Ikuti SK Kemendagri soal WFH, Pramono: Pastinya Bukan Hari Rabu

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengikuti secara penuh kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Secara prinsip seperti yang saya katakan, Pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti apa yang menjadi arahan dan juga peraturan yang akan dikeluarkan secara resmi dari pemerintah pusat,” ujar Pramono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (30/3).
Kendati demikian, Pemprov DKI memberi catatan penting terkait pengaturan hari pelaksanaan WFH. Ia memastikan, kebijakan tersebut tidak akan diterapkan pada hari Rabu yang selama ini telah ditetapkan sebagai hari penggunaan transportasi umum bagi ASN di Jakarta.
“Mengenai hari, tentunya tidak hari Rabu. Kenapa tidak hari Rabu? Karena Rabu itu adalah hari transportasi umum, sehingga dengan demikian saya kalau nanti sudah diputuskan oleh pemerintah pusat akan memutuskan di luar hari Rabu. Karena Rabu tetap untuk transportasi umum,” tegasnya.
Di sisi lain, penerapan WFH yang mengikuti regulasi pusat juga diproyeksikan menjadi bagian dari strategi efisiensi energi dan pengurangan mobilitas harian ASN, tanpa mengganggu kebijakan transportasi yang sudah berjalan di Ibu Kota.
Pemprov DKI pun menunggu keputusan resmi pemerintah pusat sebelum menetapkan skema teknis pelaksanaan WFH di lingkungan ASN Jakarta. (E-4)
KEBIJAKAN Work From Home (WFH) yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) setiap Kamis telah berjalan efektif.
Sektor yang bergantung pada mobilitas fisik seperti sektor transportasi, ritel offline, food and beverage di kawasan perkantoran, serta hospitality akan terdampak negatif WFH.
Hal cukup krusial dilakukan ialah refocusing dan realokasi anggaran dengan mengambil anggaran dari dana program- prioritas yang cukup besar seperti MBG dan koperasi merah putih.
Pemkot Cirebon sendiri telah melakukan sejumlah efisiensi untuk penghematan, baik itu penghematan energy maupun anggaran daerah.
Tanpa pembatasan aktivitas seperti pada masa pandemi, masyarakat tetap akan melakukan perjalanan.
