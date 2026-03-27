Gubernur Khofifah Terbitkan SE WFH bagi ASN Pemprov Jatim

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
GUBERNUR Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa akhirnya mengeluarkan Surat Edaran (SE) penerapan sistem work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemprov Jawa Timur, tertanggal 28 Maret 2026.
Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Provinsi Jatim Indah Wahyuni di Surabaya, Jumat (27/3) mengatakan aturan SE WFH ASN ini akan berlaku mulai April untuk seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jatim.
“Ini murni untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) dan listrik di lingkungan Pemprov Jawa Timur,” katanya.
Dalam surat edaran tercantum dari lima hari kerja ada satu hari yang dilakukan WFH, yakni hari Rabu. Jika diterapkan mampu menghemat BBM hingga 20 persen atau sekitar 108.000 liter BBM.
Sedangkan untuk penghematan listrik bisa mencapai 10-15 persen. Ini akan menyasar sedikitnya 81.700 ASN di lingkungan Pemprov Jatim. ‘SE ini sangat efektif untuk mengefisienkan BBM dan listrik,” katanya.
Pemprov Jatim memilih hari Rabu sebagai program WFH, jika ditempatkan di hari lain seperti Jumat masa libur dikhawatirkan akan menjadi panjang. Jumat hingga Minggu, ini dinilai tidak efektif untuk pelayanan publik.
Meskipun diberlakukan WFH, namun bukan berarti ASN libur. Mereka masih tetap menjalankan fungsinya sebagai ASN dengan kerja dari rumah dengan sistem digital yang sudah diterapkan Pemprov Jatim.
Bahkan, tegasnya, ASN tetap melakukan absensi dengan aplikasi Jatim Presensi. Mereka wajib mengisi absen dengan lokasinya masing masing. “Artinya mereka tetap menjalankan fungsinya sebagai ASN dan tidak libur,” katanya.
Absensi dilakukan tiga dengan pengawasan dilakukan masing masing atasan. Setiap ASN akan dicek keberadaannya sesuai dengan absen yang dibagikan. (H-3)
