Bersama Benih Baik, Circle K Indonesia Renovasi 4 Sekolah di Bali

CIRCLE K Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap masyarakat melalui program tanggung jawab sosial bertajuk 'School of Happiness', yang merupakan bagian dari inisiatif berbasis nilai Cirkular. Program ini dilaksanakan bersama platform sosial Benih Baik, yang didirikan oleh jurnalis senior Andy F Noya.

'School of Happiness' berfokus pada renovasi dan revitalisasi empat sekolah negeri di Bali, yang terdiri dari tiga sekolah dasar dan satu taman kanak-kanak. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi anak-anak sebagai fondasi penting dalam proses pendidikan mereka.

Renovasi yang dilakukan mencakup perbaikan infrastruktur sekolah, peningkatan fasilitas pembelajaran seperti laboratorium komputer, serta pembaruan fasilitas umum seperti toilet. Selain itu, sekolah-sekolah penerima manfaat juga mendapatkan dukungan berupa pengadaan peralatan belajar sebagai bagian dari upaya revitalisasi secara menyeluruh.

Sebagai bagian dari rangkaian program, seremoni peresmian dilaksanakan di SDN 4 Candikuning. Acara ini dihadiri oleh jajaran direksi Circle K Indonesia, Andy F Noya beserta perwakilan Benih Baik, serta disambut hangat oleh kepala sekolah dan siswa- siswi melalui rangkaian kegiatan penyambutan.

Dalam kesempatan tersebut, Wirawan Herdyanto selaku Brand Communications Manager Circle K Indonesia menyampaikan, "Melalui program School of Happiness, kami ingin menghadirkan lebih dari sekadar renovasi fisik. Kami ingin menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, dan mampu menumbuhkan semangat serta mimpi anak-anak Indonesia. Ini adalah bagian dari komitmen Circle K Indonesia untuk terus tumbuh bersama komunitas masyarakat serta memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan."

Sebagai brand yang memiliki kehadiran kuat di Bali, Circle K Indonesia melihat pentingnya berkontribusi secara langsung terhadap komunitas lokal, khususnya dalam sektor pendidikan. Circle K percaya bahwa anak-anak sebagai calon penerus bangsa membutuhkan fasilitas yang layak untuk mengejar cita-citanya.

Program ini juga sejalan dengan salah satu pilar utama Cirkular, yaitu mendorong akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas.

Poin yang menjadikan program ini semakin bermakna adalah sumber pendanaannya yang berasal dari donasi kembalian pelanggan di gerai Circle K. Melalui kontribusi kecil yang dilakukan secara kolektif, pelanggan turut berperan dalam menghadirkan perubahan nyata bagi masa depan anak-anak Indonesia.

Kolaborasi dengan Benih Baik memastikan bahwa program ini dijalankan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi komunitas. Dengan semangat kolaborasi dan kepedulian, Circle K Indonesia berharap inisiatif ini dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak sekolah di masa mendatang. (E-1)