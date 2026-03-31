Istri Praka Farizal Rhomadhon Syok Berat, Kediaman di Bireuen Dipenuhi Pelayat

Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
SUASANA duka mendalam menyelimuti Barak C Kompleks Asrama Batalyon Infantri 113/Jaya Sakti, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh. Istri dari almarhum Praka Farizal Rhomadhon, Fafa Nur Azila, dilaporkan masih dalam kondisi syok berat setelah menerima kabar gugurnya sang suami akibat serangan di Pos United Nations Interim Force in Libanon (UNIFIL) di Libanon.
Hingga saat ini, Selasa (31/3), Fafa Nur Azila belum dapat ditemui secara bebas oleh para pelayat. Kondisi kesehatannya yang belum stabil membuatnya harus menjalani istirahat total di bawah pengawasan pihak keluarga dan kerabat dekat.
Suasana Rumah Duka
Pantauan di lokasi menunjukkan tenda dan deretan kursi telah terpasang rapi di depan rumah duka. Kerabat, tetangga, dan tamu terus berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir serta mengirimkan doa bagi almarhum Praka Farizal.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa Fafa belum bisa diajak berinteraksi maupun berkomunikasi secara normal. Beberapa kerabat serta istri dari komandan satuan almarhum yang datang berkunjung hanya bisa memantau kondisi Fafa dari jauh untuk memastikan kesehatannya tidak semakin menurun.
Praka Farizal Rhomadhon merupakan salah satu prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon. Gugurnya prajurit terbaik bangsa ini meninggalkan duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga di Bireuen, tetapi juga bagi korps keprajuritan Indonesia. (MGN/Muhammad/P-2)
Kematian prajurit dalam misi perdamaian dunia ini menjadi duka mendalam bagi jajaran TNI, khususnya keluarga besar Kodam Iskandar Muda.
DUA prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNIFIL, kembali gugur di Libanon.
Berdasarkan informasi sementara yang diterima pihak keluarga, jenazah Praka Farizal diperkirakan tiba di rumah duka dalam dua hingga tiga hari ke depan.
Insiden terbaru terjadi pada Senin (30/3), ketika sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL di dekat Bani Hayyan. Peristiwa ini menyebabkan dua personel Indonesia gugur.
Meski risiko di lapangan meningkat, TNI tetap teguh pada komitmen internasionalnya.
Proses pencarian fakta tengah berjalan secara internal oleh organisasi internasional tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved