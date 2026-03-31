Penantian Sang Ibu: Praka Farizal Seharusnya Pulang ke Tanah Air Mei Mendatang

Supinah (kiri), ibunda alm Praka Farizal Rhomadhon .(Metrotvnews/Putut Anom Karang Jati )

KEDIAMAN almarhum Praka Farizal Rhomadhon di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, mulai dipadati pelayat dan karangan bunga dari berbagai tokoh nasional. Hingga saat ini, pihak keluarga masih menanti kepastian jadwal kedatangan jenazah prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon tersebut.

Berdasarkan informasi sementara yang diterima pihak keluarga, jenazah Praka Farizal diperkirakan tiba di rumah duka dalam dua hingga tiga hari ke depan.

"Informasi sementara yang didapat pihak keluarga, jenazah Praka Farizal akan tiba pada Rabu (1/4) atau Kamis (2/4) mendatang," tulis keterangan pihak keluarga di rumah duka, dikutip Selasa (31/3)..

Baca juga : Dua Prajurit TNI Gugur di Libanon, Keamanan Pasukan Perdamaian Diperketat

Meski demikian, hingga saat ini belum ada kepastian jam keberangkatan dari Lebanon menuju tanah air. Para tetangga dan kerabat terus berdatangan untuk menyampaikan belasungkawa langsung kepada keluarga yang ditinggalkan.

Sosok Berdedikasi dan Cita-Cita TNI

Ibunda almarhum, Supinah, mengenang putra tercintanya sebagai sosok anak yang baik dan memiliki tekad kuat sejak masa sekolah. Menjadi anggota TNI merupakan cita-cita besar Farizal yang berhasil ia wujudkan dengan penuh dedikasi.

Supinah menuturkan bahwa komunikasi dengan putranya terjalin rutin selama masa penugasan di Lebanon. Bahkan, almarhum sempat membagikan rencana kepulangannya yang semula dijadwalkan pada medio tahun ini. Sang anak pun sudah menunjukkan jadwal kepulangan yang rencananya pada Mei mendatang.

Baca juga : TNI Proses Pemulangan Jenazah Praka Farizal Rhomadhon, Prajurit yang Gugur dalam Misi UNIFIL

Gugur dalam Misi UNIFIL

Praka Farizal Rhomadhon merupakan prajurit dari satuan Batalyon Infanteri (Yonif) 113/Jaya Sakti, di bawah naungan Brigif 25/Siwah, Kodam Iskandar Muda. Ia terpilih menjadi bagian dari Satuan Tugas (Satgas) Kontingen Garuda (Konga) dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Almarhum bertugas di wilayah Lebanon Selatan sejak April 2025 untuk menjalankan misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, tugas mulia tersebut berakhir duka setelah Praka Farizal dilaporkan gugur akibat serangan Israel di wilayah konflik tersebut.

Saat ini, pemerintah melalui kementerian terkait dan Mabes TNI sedang mengupayakan proses repatriasi jenazah agar dapat segera dimakamkan secara militer di kampung halamannya di Kulon Progo. (MGN/P-2)