Batalyon 113 Jaya Sakti Kibarkan Bendera Setengah Tiang Lepas Kepergian Praka Farizal

Bendera setengah tiang dikibarkan di Markas Batalyon Infanteri (Yonif) 113/Jaya Sakti, Kodam Iskandar Muda, Aceh .

SUASANA duka menyelimuti Markas Batalyon Infanteri (Yonif) 113/Jaya Sakti, Kodam Iskandar Muda. Sejak Senin (30/3) pagi, bendera Merah Putih dikibarkan setengah tiang di markas dan asrama yang berlokasi di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh tersebut.

Pengibaran bendera setengah tiang ini merupakan bentuk penghormatan terakhir dan tanda berkabung atas gugurnya salah satu prajurit terbaik kesatuan, Praka Farizal Rhomadhon. Almarhum gugur dalam menjalankan tugas negara akibat serangan terhadap Pos United Nations Interim Force in Libanon (UNIFIL) di Libanon

Praka Farizal diketahui tergabung dalam Satuan Tugas Batalyon Mekanis (Satgas Yonmek) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXIII-S UNIFIL.

Menunggu Konfirmasi Resmi

Hingga berita ini diturunkan, awak media belum dapat melakukan konfirmasi langsung kepada Komandan Batalyon maupun pejabat utama Yonif 113/JS lainnya. Keterbatasan komunikasi ini disebabkan sebagian besar perwira di satuan tersebut saat ini masih menjalankan tugas operasi di Papua.

Kematian prajurit dalam misi perdamaian dunia ini menjadi duka mendalam bagi jajaran TNI, khususnya keluarga besar Kodam Iskandar Muda. (MGN/P-2)