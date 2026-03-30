KDM Klaim Sudah Jalankan WFH, Singgung Birokrasi Gemuk

: Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai (kanan) menyambut kedatangan Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi saat melakukan pertemuan di Gedung Kementerian HAM, Rasuna Said, Jakarta, Kamis (8/5/2025)(Susanto/MI)

GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau biasa disapa KDM mengatakan jajarannya sudah menerapkan work from home atau WFH sejak lama.

"Kita sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak," ujarnya di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (30/3).

Ia menyebut meskipun WFH realisasi belanja anggaran di atas yang diharapkan. WFH, sambung dia, kali ini bertujuan untuk menghemat dan efisiensi anggaran. Adapun WFH aparatur sipil negara atau ASN di Jabar, menurut KDM telah berjalan setiap Kamis.

Baca juga : Sekda Jabar Siap Diberhentikan Jika Berbohong soal Rp4,1 Triliun Dana Pemprov Mengendap di Bank

Menurutnya efektivitas kinerja ASN tidak bisa hanya diukur dengan kehadiran fisik di kantor. Tetapi program pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Keberhasilan skema WFH ini, menurut dia, bukti bahwa birokrasi Jawa Barat tetap produktif walaupun tak semua bekerja di ruang kerja konvensional.

Ia menyebut masalah yang dihadapi saat ini ialah struktur birokrasi yang gemuk di jajaran manajerial. Jumlah pejabat di jabatan struktural timpang dengan tenaga teknis yang menjadi unjung tombak pelayanan publik masih kurang.

"Kita lebih banyak jabatan struktural, lebih banyak fungsi-fungsi yang menyuruh dibanding yang mengerjakan," ungkap KDM.

Ia menyebut akan melakukan transformasi dengan memperbanyak porsi tenaga yang bekerja pada layanan teknis.



KDM mengatakan dengan demikian kebijakan tidak hanya berhenti di meja koordinasi, tetapi tereksekusi di lapangan. (Ant/H-4)