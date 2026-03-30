KDM Klaim Sudah Jalankan WFH, Singgung Birokrasi Gemuk

Headline
Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau biasa disapa KDM mengatakan jajarannya sudah menerapkan work from home atau WFH sejak lama.
"Kita sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak," ujarnya di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (30/3).
Ia menyebut meskipun WFH realisasi belanja anggaran di atas yang diharapkan. WFH, sambung dia, kali ini bertujuan untuk menghemat dan efisiensi anggaran. Adapun WFH aparatur sipil negara atau ASN di Jabar, menurut KDM telah berjalan setiap Kamis.
Menurutnya efektivitas kinerja ASN tidak bisa hanya diukur dengan kehadiran fisik di kantor. Tetapi program pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Keberhasilan skema WFH ini, menurut dia, bukti bahwa birokrasi Jawa Barat tetap produktif walaupun tak semua bekerja di ruang kerja konvensional.
Ia menyebut masalah yang dihadapi saat ini ialah struktur birokrasi yang gemuk di jajaran manajerial. Jumlah pejabat di jabatan struktural timpang dengan tenaga teknis yang menjadi unjung tombak pelayanan publik masih kurang.
"Kita lebih banyak jabatan struktural, lebih banyak fungsi-fungsi yang menyuruh dibanding yang mengerjakan," ungkap KDM.
Ia menyebut akan melakukan transformasi dengan memperbanyak porsi tenaga yang bekerja pada layanan teknis.
KDM mengatakan dengan demikian kebijakan tidak hanya berhenti di meja koordinasi, tetapi tereksekusi di lapangan. (Ant/H-4)
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi tinjau pergerakan tanah di Majalengka. Siapkan bantuan Rp1 Miliar, rumah tahan gempa, dan relokasi berkonsep Kampung Wisata.
Pertemuan Plt Bupati dengan Gubernur Jabar itu membahas sejumlah program prioritas Pemkab Bekasi, mulai dari infrastruktur, kesehatan, hingga penataan bangunan liar,
Fokus utama penanganan banjir di Bojongsoang dan Dayeuhkolot, kata Dedi, salah satunya menormalisasi Sungai Citarum yang menjadi penyebab utama banjir.
Dana tersebut, menurut Pemprov Jabar, bukan berasal dari kas daerah, melainkan berasal dari empat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
SEKRETARIS Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman siap mengundurkan diri dari jabatannya jika terbukti berbohong soal dana Pemprov Jabar Rp4,1 triliun yang mengendap di bank daerah.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM melarang penyapu koin di Jembatan Sewo, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu selama arus mudik Lebaran 2026 dan memberikan kompensasi Rp400ribu
FENOMENA warga berebut uang receh dengan menyapu koin di Jembatan Sewo, Pantura kembali terjadi menjelang Hari Raya Idulfitri. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM memberi kompensasi
Menhub Dudy Purwagandhi mengimbau kebiasaan masyarakat menyapu koin di Jembatan Sewo, Jalur Pantura, Indramayu, Jawa Barat, dihentikan sementara selama mudik lebaran 2026, ini respons KDM
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM memberikan kompensasi bagi 483 orang kusir delman dan tukang becak di 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat
Tri lebih dulu menyampaikan apresiasi atas berbagai dukungan Pemprov Jawa Barat terhadap pembangunan di Kota Bekasi, mulai dari pengembangan kawasan wisata Kalimalang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved