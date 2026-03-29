Kisah Istri Pangkogabwilhan III: Ikhlas Wakafkan Suami Jaga Kedaulatan di Rimba Papua

Ilustrasi(Dok Istimewa)

DI balik ketegasan Letjen TNI Lucky Avianto yang dikenal sebagai jenderal tempur, tersimpan kisah ketegaran keluarga yang harus merelakan sosok ayah dan suami demi tugas negara. Jabatan baru sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III memaksa Letjen Lucky kembali memasuki belantara Papua guna menegakkan kedaulatan NKRI.

Istri Pangkogabwilhan III, Dian Lucky Avianto, mengungkapkan bahwa dirinya beserta anak-anak telah membulatkan tekad untuk mengikhlaskan keberangkatan suaminya ke ufuk timur Indonesia.

“Dengan bismillah, saya dan anak-anak beserta keluarga besar ikhlas mewakafkan Mas Lucky untuk kepentingan bangsa, menjaga dan menegakkan kedaulatan negara di Papua,” ujar Dian dalam keterangannya, Sabtu (28/3/2026).

Baca juga : Pengamat Sebut Pembunuhan Pendulang Emas di Yahukimo Akibat Ketidakadilan Sumber Daya Alam

Sebagai istri prajurit, Dian menyadari sepenuhnya konsekuensi dari tugas berat yang diemban suaminya. Meski tampak tegar, ia tak menampik adanya rasa khawatir dan rindu yang mendalam, terutama dari keempat putri mereka yang harus merelakan waktu bersama sang ayah demi tugas negara.

Dian menuturkan, penguatan mental keluarga dilakukan melalui doa di sepertiga malam dan diskusi kecil bersama anak-anaknya. Ia menanamkan pengertian bahwa sosok Letjen Lucky bukan hanya milik keluarga, melainkan milik bangsa.

“Kami menyadari sepenuhnya, di hadapan negara, Mas Lucky Avianto bukan hanya milik kami. Ia adalah milik negeri yang kita cintai bersama,” tuturnya dengan nada haru.

Letjen Lucky Avianto sendiri selama ini dikenal sebagai sosok jenderal yang kerap turun langsung ke lapangan dan menjadi perhatian bagi kelompok separatis di Papua. Dian pun menitipkan doa agar suaminya dan seluruh prajurit TNI yang bertugas di Bumi Cenderawasih senantiasa diberikan keselamatan.

“Semoga Pangkogabwilhan III dan seluruh pasukan TNI senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, kekuatan, serta keselamatan dalam setiap langkah pengabdian mereka,” harap Dian. (H-2)