Polres Garut bersama Pemda Garut Gelar Program Angkutan Balik Lebaran Gratis

PEMERINTAH daerah berkolaborasi dengan Polres Garut memberikan pelayanan pada kepada masyarakat menggelar program angkutan balik gratis lebaran tahun 2026. Kegiatan mudik balik dilaksanakan Sabtu (28/3) berada di Terminal Guntur Melati, Kabupaten Garut.

Program tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat hendak kembali ke perantauan setelah merayakan Lebaran di kampung halaman. Namun, mudik balik gratis tersebut menggunakan 6 unit bus yang disiapkan mengangkut para pemudik dengan tujuan Jakarta, Bekasi dan Bogor diberangkatkan secara resmi.

Kapolres Garut AKBP Yugi Bayu Hendarto mengatakan, program mudik balik gratis ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus upaya mengurangi kepadatan arus balik serta meningkatkan keselamatan penumpang. Namun, program yang dilakukannya berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Garut.

“Melalui program ini, kami berharap agar masyarakat dapat kembali ke tempat aktivitasnya dengan aman, nyaman, tanpa terbebani biaya transportasi. Karena, para peserta mudik balik ke Jakarta, Bekasi dan Bogor semuanya gratis tanpa dipunggut biaya," ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

Menurutnya, mudik balik yang dilakukan di Polres Garut bersama pemerintah daerah memberangkatkan tiga tujuan mengingat mereka berasal dari Jakarta, Bekasi dan Bogor. Namun, mudik balik yang berangkat merupakan perantau setelah dari mereka merayakan Lebaran di kampung halaman hingga kembali lagi.

"Program angkutan balik gratis menjadi bagian upaya bersama menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif selama arus balik Lebaran dan mempererat sinergi antara Pemda Garut bersama Polres Garut dalam melayani masyarakat," pungkasnya. (H-2)