Arus Balik Lebaran di Kutai Kartanegara Meningkat, Lalu Lintas Masih Lancar

ARUS balik Lebaran di wilayah Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, mulai menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Pergerakan kendaraan dari arah kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah penyangga terus mengalir menuju Balikpapan dan Samarinda, terutama pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan pantauan di lapangan, lonjakan volume kendaraan didominasi mobil pribadi yang membawa para pemudik setelah menghabiskan libur Idulfitri bersama keluarga. Selain itu, tidak sedikit wisatawan yang sebelumnya berkunjung ke kawasan IKN dan destinasi sekitarnya kini mulai kembali ke kota asal masing-masing.

Meski terjadi peningkatan, kondisi lalu lintas secara umum masih terpantau lancar dan terkendali. Arus kendaraan di sejumlah ruas jalan utama belum menunjukkan kepadatan berarti, baik di jalur poros menuju Balikpapan maupun arah Samarinda. Kecepatan kendaraan relatif stabil, meskipun di beberapa titik terjadi perlambatan akibat tingginya aktivitas keluar-masuk kendaraan.

Baca juga : NasDem Minta Presiden Prabowo Segera Terbitkan Keppres IKN

Kondisi serupa terlihat di rest area Tol Samboja, Kutai Kartanegara. Fasilitas peristirahatan ini mulai dipadati pengguna jalan yang memanfaatkan waktu untuk melepas lelah sebelum melanjutkan perjalanan. Selain beristirahat, pengendara juga terlihat mengisi bahan bakar, memeriksa kondisi kendaraan, serta membeli makanan dan minuman.

Petugas jaga Pos Ketupat Polresta Kutai Kartanegara di rest area Tol Samboja, Resa, mengatakan peningkatan arus kendaraan mulai terasa sejak beberapa hari terakhir, meski belum mencapai puncaknya.

“Untuk saat ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan, terutama dari arah IKN menuju Balikpapan dan Samarinda. Namun arus lalu lintas masih terpantau lancar dan belum terjadi kepadatan signifikan,” ujarnya saat ditemui di lokasi pada Rabu (25/3/2026).

Baca juga : Kontrak Kerja Pembangunan Gedung Legislatif dan Yudikatif di IKN telah Diteken

Ia menjelaskan, aktivitas di rest area juga mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah kendaraan yang melintas. Banyak pengendara memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan jauh.

“Pengguna jalan mulai ramai singgah di rest area, baik untuk istirahat, isi bahan bakar, maupun sekadar membeli makanan dan minuman. Tapi secara umum masih tertib dan tidak ada penumpukan,” tambahnya.

Sementara itu, petugas gabungan dari kepolisian, dinas perhubungan, dan instansi terkait terus disiagakan di sejumlah titik strategis. Pengamanan difokuskan pada simpul-simpul lalu lintas, persimpangan utama, serta kawasan yang berpotensi terjadi kepadatan. Petugas juga aktif melakukan pengaturan arus kendaraan dan memberikan imbauan kepada pengendara agar tetap berhati-hati selama perjalanan. Pemantauan dilakukan secara berkala, baik melalui posko lapangan maupun sistem pengawasan lalu lintas.

Resa menambahkan, pihaknya memprediksi puncak arus balik akan terjadi dalam beberapa hari ke depan, seiring berakhirnya masa libur panjang Idulfitri.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kondisi fisik, memastikan kendaraan dalam keadaan baik, serta memanfaatkan rest area untuk menghindari kelelahan saat berkendara,” tutupnya.

Dengan kesiapan petugas di lapangan dan meningkatnya kesadaran pengguna jalan, diharapkan arus balik Lebaran di Kutai Kartanegara dapat berjalan aman, lancar, dan terkendali hingga seluruh pemudik tiba di tujuan masing-masing. (*/I-1)