Tragedi Jalur Panjalu-Cikijing: Isuzu Elf Terjun ke Parit di Majalengka, 6 Penumpang Tewas

Ilustrasi garis polisi di TKP kecelakaan.(Dok. Antara)

KECELAKAAN maut kembali terjadi di wilayah hukum Polres Majalengka. Sebuah Isuzu Elf Microbus yang membawa rombongan keluarga asal Karawang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Panjalu - Cikijing, tepatnya di Blok Maniis Tonggoh, Desa Maniis, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka. Insiden kecelakaan Majalengka yang terjadi pada Senin malam, 23 Maret 2026, sekitar pukul 23.05 WIB tersebut mengakibatkan enam orang meninggal dunia.

Kronologi Kecelakaan Majalengka: Diduga Sopir Mengantuk dan Medan Ekstrem

Berdasarkan keterangan kepolisian, kendaraan dengan nomor polisi Z 7012 CN tersebut dikemudikan oleh Hasyim Adnan (47). Rombongan diketahui tengah dalam perjalanan pulang menuju Karawang setelah berkunjung ke keluarga di wilayah Ciamis dan sempat berencana melanjutkan perjalanan ke objek wisata Pangandaran.

Petaka terjadi saat kendaraan melintasi jalan menurun dengan tikungan tajam di Blok Maniis. Pengemudi diduga mengalami kelelahan dan mengantuk sehingga kehilangan kendali atas kendaraannya. Kondisi diperparah dengan cuaca buruk berupa hujan yang membuat jalan basah serta kabut tebal yang membatasi jarak pandang. Kendaraan oleng ke kanan, masuk ke dalam parit, dan terguling dengan posisi roda berada di atas.

Daftar Korban Meninggal Dunia

Dari total 21 penumpang yang berada di dalam bus, enam orang dinyatakan meninggal dunia. Berikut identitas korban:

Hasyim Adnan (47): Pengemudi, warga Dusun Poris, Desa Kutamukti, Karawang.

Pengemudi, warga Dusun Poris, Desa Kutamukti, Karawang. Ali (5): Warga Kelurahan Warudoyong Selatan, Rengasdengklok, Karawang.

Warga Kelurahan Warudoyong Selatan, Rengasdengklok, Karawang. Nanda (1,5): Warga Kelurahan Warudoyong Selatan, Rengasdengklok, Karawang.

Warga Kelurahan Warudoyong Selatan, Rengasdengklok, Karawang. Mala (35): Warga Rengasdengklok Selatan, Karawang (Meninggal di RSUD Cideres).

Warga Rengasdengklok Selatan, Karawang (Meninggal di RSUD Cideres). Karwati (65): Warga Rengasdengklok Selatan, Karawang (Meninggal di RSUD Cideres).

Warga Rengasdengklok Selatan, Karawang (Meninggal di RSUD Cideres). Desi (42): Warga Karawang (Meninggal di RSUD Cideres).

Penyebab Kecelakaan dan Jalur Jahim yang Berat

Kasat Lantas AKP Pandu Surya Renata mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan saksi penumpang, Silvia Azhari, rombongan telah menempuh perjalanan panjang dari Karawang sejak hari Minggu. Sebelum kecelakaan terjadi, rombongan sempat beristirahat di Ciamis sebelum akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan malam melalui jalur Jahim.

Jalur Jahim dikenal oleh masyarakat sekitar memiliki medan yang sangat berat dengan banyak tanjakan, turunan curam, dan tikungan tajam. Kombinasi faktor kelelahan pengemudi dan visibilitas yang rendah akibat kabut tebal menjadi penyebab utama hilangnya kendali kendaraan bermuatan 21 orang tersebut.

Imbauan Kapolres Majalengka

Kapolres Majalengka AKBP Rita Suwadi mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Ia kembali menegaskan pentingnya kewaspadaan bagi para pengendara, khususnya wisatawan dan pemudik yang melintasi jalur rawan kecelakaan di Majalengka.

"Kami kembali mengimbau kepada seluruh pengendara agar selalu mengutamakan keselamatan. Pengemudi diminta untuk tidak memaksakan diri saat lelah atau mengantuk. Manfaatkan pos pengamanan atau rest area yang tersedia untuk beristirahat, terutama saat cuaca buruk," tutur AKBP Rita Suwadi.

Saat ini, pihak kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa unit kendaraan Isuzu Elf, STNK, serta SIM B I Umum milik pengemudi untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. (H-3)