Hujan Deras Picu 25 Titik Longsor di Majalengka, BPBD Lakukan Penanganan Darurat

Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
HUJAN deras yang mengguyur wilayah selatan Kabupaten Majalengka pada Senin (23/3/2026) malam memicu terjadinya bencana longsor di sejumlah lokasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka mencatat sedikitnya 25 titik longsor tersebar di 11 desa, dengan mayoritas kejadian berada di Kecamatan Lemahsugih.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, curah hujan tinggi yang berlangsung dalam durasi cukup lama menyebabkan kondisi tanah labil hingga memicu longsor di beberapa kawasan perbukitan. Selain longsor, bencana lain juga terjadi, meliputi gerakan tanah, banjir bandang di Desa Margajaya, serta satu rumah warga tersambar petir di Blok Pasir Cabe, Desa Sinargalih.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka Agus Tamim mengatakan pihaknya langsung bergerak cepat setelah menerima laporan dari pemerintah desa dan relawan setempat.
“Setelah menerima laporan dari pemerintah desa dan relawan, kami langsung menerjunkan tim ke lapangan untuk melakukan kaji cepat," tutur Agus, Selasa (24/3).
Ia menjelaskan, proses pendataan masih terus dilakukan guna memastikan jumlah titik terdampak sekaligus mengidentifikasi kebutuhan mendesak warga.
Wilayah selatan Majalengka diketahui memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana longsor, terutama saat intensitas hujan meningkat dalam waktu lama. Karena itu, BPBD mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, khususnya yang tinggal di daerah lereng dan bantaran sungai.
“Kami mengimbau masyarakat yang berada di daerah rawan, khususnya di lereng dan bantaran sungai, agar meningkatkan kewaspadaan. Jika terjadi tanda-tanda pergerakan tanah seperti retakan atau suara gemuruh, segera mengungsi ke tempat yang lebih aman,” tambahnya.
BPBD Majalengka juga berkoordinasi dengan aparat kecamatan, TNI-Polri, serta relawan untuk melakukan penanganan darurat di sejumlah titik terdampak. Upaya yang dilakukan meliputi pembersihan material longsor hingga distribusi bantuan bagi warga.
"Tim BPBD, PUTR dibantu TNI Polri hari ini melakukan perbaikan di beberapa titik yang terkena longsoran dengan mengunakan alat berat, seperti jalan ciranca dan jalan padarek-kalapadua," jelas Agus.
Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa akibat rangkaian bencana tersebut. Namun, sejumlah akses jalan desa sempat tertutup material longsor sehingga mengganggu aktivitas warga. BPBD memastikan pemantauan situasi terus dilakukan guna meminimalisir dampak lanjutan apabila terjadi hujan susulan. (UL/I-1)
