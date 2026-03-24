Kapolres Brebes Turun Langsung Cek Pengamanan Pantai dan Sapa Pengunjung

Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah (kanan) berdialog dengan pengunjung Ow Pantai Randusanga Indah (Parin) di Desa Randusanga Kulon, Kecamatan/Kabupaten Brebes.(MI/SUPARDJI RASBAN)

UPAYA menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama libur Lebaran, Kapolres Brebes, Polda Jawa Tengah, AKBP Lilik Ardhiansyah dan jajarannya, meninjau langsung ke sejumlah objek wisata (Ow) yang ada di Kabupaten Brebes, Selasa (24/3/2026).

Di antara yang ditinjau Kapolres dan jajarannya, yakni Ow Pantai Randusangan Indah (Parin). Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian Operasi Ketupat Candi 2026 guna memastikan situasi kamtibmas tetap kondusif di titik keramaian.

Dalam pantauannya, Kapolres tak segan turun langsung menyapa para wisatawan yang tengah menikmati liburan bersama keluarga. Dengan pendekatan yang humanis, AKBP Lilik mengingatkan para orang tua untuk memberikan pengawasan ekstra kepada anak-anak, terutama saat bermain di bibir pantai.

"Kami ingin memastikan masyarakat dapat berwisata dengan aman. Namun, kami minta pengunjung tetap waspada, perhatikan batas aman berenang, dan jangan sampai lepas pengawasan terhadap putra-putrinya," ujar Lilik.

Selain menyapa warga, Lilik juga melakukan pengecekan kesiapan personel di Pos Pengamanan Wisata. Kapolres Brebes menekankan pentingnya sinergi antara Polri, pengelola wisata, dan tim penyelamat pantai untuk mengantisipasi potensi kecelakaan air maupun tindak kriminalitas di area parkir dan kerumunan.

"Melalui Operasi Ketupat Candi 2026 ini, fokus kami bukan hanya kelancaran arus mudik di jalan tol dan arteri, tetapi juga keselamatan masyarakat di tempat-tempat wisata yang diprediksi akan mengalami lonjakan pengunjung," terang Lilik.

Dalam peninjauan, Kapolres yang didampingi Wakapolres Brebes dan sejumlah PJU juga memberikan imbauan kepada pengunjung untuk menjaga barang bawaan dan memarkirkan kendaraan di tempat yang telah disediakan serta mematuhi arahan petugas di lapangan.

Kegiatan pengecekan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat, sehingga perayaan Idul Fitri 1447 H di wilayah Brebes dapat berjalan dengan ceria, aman dan berkesan.

Ditambahkan Kasatgas Humas Iptu Indra Prasetyo kegiatan tersebut dilakukan menyusul terjadinya lonjakan pengunjung di beberapa titik wisata air, seperti Pantai Randusanga Indah (Parin), yang menjadi destinasi favorit warga lokal maupun pemudik yang tengah berlibur.

Dalam kunjungannya Indra menyebut, Kapolres mengecek secara detail kesiapan personel yang bertugas di Pos Pengamanan (Pospam) Wisata.

"Fokus utama kami adalah keselamatan pengunjung. Kami pastikan personel bersiaga di titik-titik rawan, terutama di bibir pantai, untuk mengantisipasi kecelakaan air akibat tingginya antusiasme masyarakat yang bermain di laut," tegas Indra.

Hingga sore hari, situasi di kawasan wisata pantai terpantau ramai namun tetap kondusif. Polres Brebes berkomitmen untuk terus menyiagakan personel di lokasi wisata hingga berakhirnya masa libur Lebaran, guna memastikan seluruh rangkaian perayaan Idul Fitri 1447 H berjalan dengan aman dan berkesan bagi masyarakat. (H-2)