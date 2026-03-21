Cerita Aris Menjaga Wajah Purwakarta Tetap Bersih di Hari Kemenangan

Tim petugas kebersihan Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, membersihkan tumpukan sampah di pusat kota di malam takbiran. Sabtu (21/3) dini hari.

LEBARAN bersama keluarga menjadi nomor dua bagi petugas kebersihan di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Sejak malam takbiran hingga selesai Sholat Idul Fitri, mereka tetap berada di jalan untuk menyapu demi kebersihan kota.

Salah satunya Aris (43), petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta. Semestinya malam takbiran ia berkumpul bersama keluarga, namun rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya lebih utama untuk menjaga kebersihan kota dari berbagai jenis sampah.

Aris mengakui, hampir 10 tahun mengabdi sebagai petugas kebersihan, di setiap malam takbiran ia terbiasa bersama rekan sejawatnya membersihkan pusat kota Purwakarta dari berbagai sampah.

Tak hanya malam takbiran, saat Lebaran pun Aris tetap berada di jalan untuk membersihkan sampah di sejumlah lokasi tempat pelaksanaan Salat Idul Fitri. Sampah-sampah bekas alas seperti koran pun harus segera dibersihkan.

"Pekerjaan lebih utama karena sudah menjadi kewajiban sebagai pegawai Bidang Persampahan," kata Aris, pegawai PPPK Paruh Waktu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, Sabtu (21/3) dinihari.

Para petugas kebersihan dari Bidang Persampahan menyisir mulai dari depan Rumah Sakit Daerah Bayu Asih Purwakarta di Jalan Veteran, hingga pusat kota, berakhir di Sindang Kasih dengan jarak sekitar tiga kilometer. Mereka membersihkan sampah yang tercecer atau telah dikumpulkan warga perkotaan.

Untuk menunjang kebersihan kota Purwakarta, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta menerjunkan 100 petugas kebersihan, didukung tujuh armada pengangkut sampah jenis pick-up dan satu dump truck. (RZ/I-1)