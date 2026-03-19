Perhatian! Polisi Sidoarjo Larang Sound Horeg dan Takbir Keliling

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
POLRESTA Sidoarjo melarang kegiatan takbir keliling, penggunaan sound horeg, serta penyalaan petasan pada malam Idul Fitri 1447 H. Masyarakat diimbau memusatkan kegiatan ibadah takbiran di masjid atau musala demi menjaga kekhusyukan dan keamanan wilayah.
Penegasan tersebut disampaikan Kapolresta Sidoarjo Kombes Christian Tobing, usai memimpin Apel Siaga Pelayanan Pengamanan Malam Takbir di Mapolresta Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (19/3/2026).
"Kami menghimbau masyarakat agar melakukan takbiran di masjid atau musala saja. Tidak perlu takbir keliling, apalagi menggunakan sound horeg dan menyalakan petasan yang dapat mengganggu ketertiban umum," kata Kombes Christian Tobing.
Menurut Tobing, sebanyak 800 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan titik-titik rawan di seluruh Kabupaten Sidoarjo. Seluruh perwira dan anggota di 18 polsek jajaran diperintahkan siaga penuh untuk memantau kondisi keamanan di wilayah masing-masing.
Polresta Sidoarjo juga telah berkoordinasi dengan Bupati Sidoarjo Subandi untuk meniadakan kegiatan yang memicu pengumpulan massa di jalan raya.
Meskipun penetapan 1 Syawal 1447 H masih menunggu hasil Sidang Isbat pemerintah, pihak kepolisian memastikan langkah antisipasi telah matang. Langkah preventif ini diambil guna memastikan masyarakat Sidoarjo dapat menyambut hari kemenangan dalam suasana yang aman dan nyaman.
"Fokus kami adalah terciptanya kondusivitas. Anggota kami akan terus memantau di lapangan untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang berpotensi memicu konflik atau kecelakaan," tegas Tobing. (HS/I-1)
