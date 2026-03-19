Prakiraan Cuaca Jawa Tengah Hari Ini 19 Maret 2026 : Sedia Payung! Wilayah Jawa Tengah Berpotensi Hujan Petir

Ilustrasi.(Akhmad Safuan/MI)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Tengah hari ini 19 Maret 2026. Secara umum, wilayah Jawa Tengah akan didominasi oleh kondisi berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar merata, terutama pada siang hingga sore hari.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya bagi yang berada di wilayah Semarang, Solo, dan sekitarnya, karena terdapat potensi hujan yang disertai kilat atau petir. Kondisi ini dipicu oleh aktivitas konvergensi massa udara yang cukup kuat di wilayah Jawa bagian tengah.

Detail Cuaca Kota-Kota Besar di Jawa Tengah

Berdasarkan data terbaru BMKG, berikut adalah rincian cuaca di beberapa titik utama di Jawa Tengah:

1. Kota Semarang (Pesisir Utara)

Semarang diprakirakan akan mengawali hari dengan kondisi berawan. Namun, memasuki siang hari, potensi hujan ringan hingga sedang disertai petir cukup tinggi.

Suhu: 24°C – 32°C

Kelembapan: 65% – 95%

2. Solo dan Sekitarnya (Jateng Bagian Timur)

Wilayah Solo Raya diprediksi akan mengalami hujan lokal pada sore hari. Bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan, disarankan untuk menyiapkan pelindung hujan sejak tengah hari.

Suhu: 23°C – 31°C

Kelembapan: 70% – 90%

3. Purwokerto dan Temanggung (Wilayah Pegunungan)

Untuk wilayah dataran tinggi seperti Temanggung dan Wonosobo, hujan diprediksi turun lebih awal dengan durasi yang sedikit lebih lama. Suhu udara di wilayah ini cenderung lebih sejuk dibandingkan pesisir.

Suhu: 20°C – 28°C

Kelembapan: Hingga 97%

Peringatan Dini BMKG: Waspadai potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat durasi singkat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pegunungan tengah dan Pantura barat-tengah antara siang hingga malam hari.

(H-4)