Mesin Kapal Mati, Nelayan Aceh Terdampar sampai Sri Lanka

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Seorang nelayan asal Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar, dilaporkan terdampar di Sri Lanka setelah perahu motor yang ditumpanginya mengalami kerusakan mesin dan hanyut terbawa arus Samudra Hindia. Panglima Laot Aceh menyampaikan bahwa nelayan tersebut bernama Sadiqin, warga Meulingge, Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Menurut Panglima Laot Aceh Miftah Tjut Adek, nelayan tersebut sebelumnya dilaporkan hilang saat melaut pada 1 Februari 2026.
"Sadiqin melaut menggunakan perahu motor yang biasa disebut bot teptep," kata Miftah di Banda Aceh, Jumat.
Berdasarkan informasi yang diterima, perahu motor yang digunakan Sadiqin mengalami kerusakan mesin saat berada di perairan Samudra Hindia. Akibat kerusakan tersebut, perahu nelayan itu hanyut terbawa arus laut hingga akhirnya mencapai wilayah Sri Lanka. Setelah ditemukan, Sadiqin kemudian diselamatkan dan dievakuasi ke rumah sakit di negara tersebut.
Saat ini, nelayan asal Aceh tersebut masih menjalani perawatan di sebuah rumah sakit yang berjarak sekitar dua jam perjalanan dari Kolombo.
Pihak Panglima Laot Aceh kini tengah melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sri Lanka terkait keberadaan nelayan tersebut. Selain itu, laporan juga telah disampaikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo.
Koordinasi juga dilakukan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh untuk menindaklanjuti penanganan dan proses pemulangan nelayan tersebut ke Indonesia.
“Kami juga mengupayakan pemulangannya,” tandas Miftah. (Ant/E-3)
Banjir juga merusak lebih dari 75 ribu rumah termasuk hampir 5 ribu unit yang hancur sepenuhnya.
SELURUH wilayah ibu kota Sri Lanka terendam banjir, kemarin, setelah siklon kuat memicu hujan lebat dan tanah longsor di seluruh pulau.
Sri Lanka dilanda banjir dan longsor dahsyat yang menewaskan lebih dari 330 orang. Pemerintah serukan darurat.
Menurut Pusat Manajemen Bencana (DMC), sedikitnya 193 orang tewas akibat hujan deras selama sepekan yang dipicu Siklon Ditwah, sementara 228 orang dinyatakan hilang.
Tujuh biksu Buddha, termasuk tiga warga asing, tewas setelah kereta kabel putus dan jatuh di Biara Hutan Na Uyana, Sri Lanka.
Masih banyak warga menghadapi kesulitan akibat banjir yang melanda akhir tahun lalu
Kepanikan masyarakat tidak muncul begitu saja, melainkan dipicu oleh ketidakseimbangan informasi dan hilangnya kepercayaan publik terhadap jaminan pasokan negara.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian, mengunjungi Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, untuk memastikan percepatan pemulihan serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Terprovokasi isu krisis stok nasional 21 hari, akibat perang AS-Israel vs Iran, antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) pada SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di Provinsi Aceh meluas.
Kepala Satuan Tugas Kewilayahan Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh Safrizal ZA menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa peralatan dapur kepada masyarakat terdampak banjir Aceh.
