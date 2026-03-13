Prakiraan Cuaca Jawa Tengah Hari Ini 13 Maret 2026 : Pantura Diguyur Hujan Ringan-Sedang 

Air laut pasang kembali menghantam Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Demak mengakibatkan banjir (Akhmad Safuan/MI)

PRAKIRAAN cuaca Jawa Tengah hari ini 13 Maret 2026, daerah Pantura Jawa Tengah berpeluang diguyur hujan ringan-sedang disertai air laut pasang (rob) di perairan utara.

Cuaca di Jawa Tengah hari ini 13 Maret 2026 pada pagi har cerah dan berawan, namun memasuki siang, sore hingga awal malam hujan ringan-sedang berpeluang mengguyur secara merata di 25 daerah, terutama di Pantura Jawa Tengah, sehingga diminta warga di daerah tersebut tetap kewaspadaan bencana seperti tanah longsor, banjir dan angin puting beliung.

Adapun gelombang tinggi 1,25-2,5 meter di perairan selatan Jawa Tengah disebut masih berlangsung. Meskipun di perairan utara mulai melandai namun air laut pasang (rob) kembali meninggi hingga berdampak banjir di sejumlah daerah di Pantura seperti Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara dan Pati.

"Waspadai banjir di daerah pesisir Pantura sebagai dampak rob di perairan utara Jawa Tengah yang kembali meninggi pukul 15.00-19.00 WIB" kata Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang Lessy Andari.

Meskipun gelombang tinggi di perairan utara melandai, menurut Lessy Andari, namun di perairan selatan Jawa Tengah tetap tinggal mencapai 1,25-2,5 meter cukup berisiko terhadap aktivitas pelayaran saat kecepatan angin diatas 15 knot seperti kapal nelayan, tongkang maupun angkutan barang dan orang.

Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Risca Maulida mengatakan meskipun nihil cuaca ekstrem Jumat (13/3), namun hujan ringan-sedang berpeluang mengguyur 25 daerah di Jawa Tengah terutama di Pantura disertai angin kencang, sehingga diminta warga untuk waspada bencana hidrometeorologi tersebut.

Daerah di Jawa Tengah berpeluang diguyur hujan ringan-sedang disertai angin kencang, menurut Risca Maulida, yakni Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Mungkid, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Ungaran, Temanggung, Kendal, Batang, Kajen, Pemalang, Slawi, Brebes, Semarang, Pekalongan, Tegal dan Ambarawa.

"Daerah lainnya hujan ringan, angin bertiup dari arah barat ke utara dengan kecepatan 10-35 kilometer per jam, suhu udara berkisar 18-32 derajat celcius dan kelembaban udara berkisar 60-95 persen," ujar Risca Maulida. (H-4)