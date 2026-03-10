Ikamsa Perkuat Literasi Al-Quran Lewat Wakaf Mushaf

Penyerahan 60 mushaf Al-Quran kepada MAN 1 Aceh Barat.(DOK IKAMSA)

IKATAN Alumni MAN 1 Aceh Barat menyerahkan 60 mushaf Al-Quran kepada pihak madrasah dalam rangkaian kegiatan buka puasa bersama yang digelar pada Senin, 9 Maret 2026. Penyerahan tersebut menjadi wujud kepedulian alumni dalam mendukung penguatan pendidikan keagamaan di almamater mereka.

Mushaf diserahkan oleh perwakilan alumni yang tergabung dalam Ikamsa dan diterima langsung oleh Ketua Komite Madrasah, Hasan Basri. Prosesi tersebut turut disaksikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, H. Abrar Zym, serta Kepala MAN 1 Aceh Barat, Faisal.

Kegiatan berlangsung bersamaan dengan acara buka puasa bersama yang dihadiri berbagai unsur, mulai dari Forkopimda Aceh Barat, para kepala madrasah, kalangan akademisi, jajaran Kementerian Agama setempat, dewan guru dan alumni lintas angkatan, hingga siswa dan siswi MAN 1 Aceh Barat.

Baca juga : Maigus Tinus Menenun Jejaring Alumni dan Solidaritas Perantau Solok

Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, H. Abrar Zym, mengapresiasi perhatian para alumni terhadap kemajuan madrasah. Ia menilai peran alumni menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan lembaga pendidikan.

Ia juga berharap inisiatif serupa dapat terus dilakukan dan menjadi contoh bagi alumni lain untuk tetap menjalin kedekatan dengan almamater.

“Madrasah tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan alumni seperti ini menjadi energi besar bagi kemajuan pendidikan, khususnya dalam memperkuat pembelajaran Al-Quran bagi para siswa,” ujarnya.

Baca juga : Semarakkan Ramadan, Alumni SMAN 3 Jakarta Gelar Kegiatan Mengaji dan Berbagi

Kepala MAN 1 Aceh Barat menyampaikan rasa terima kasih atas kontribusi tersebut. Ia menegaskan mushaf yang diterima akan digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar, terutama dalam program peningkatan literasi Al-Quran.

“Kami sangat berterima kasih kepada para alumni. Ini bukan hanya bantuan berupa mushaf Al-Quran, tetapi juga bentuk kecintaan alumni kepada madrasah tempat mereka menimba ilmu,” ungkapnya.

Ketua Komite MAN 1 Aceh Barat, Hasan Basri, menyatakan bahwa partisipasi alumni menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang kokoh. Ia menilai sinergi antara madrasah, komite, alumni, dan masyarakat dapat melahirkan generasi yang unggul secara akademik sekaligus memiliki karakter keislaman yang kuat.

“Bantuan mushaf Al-Quran ini menjadi simbol bahwa ikatan antara alumni dan madrasah tetap terjaga dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Ikamsa Mufti Akbar menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen berkelanjutan alumni untuk memberikan kontribusi nyata bagi madrasah.

Ia berharap mushaf yang diserahkan dapat membantu siswa semakin mendalami dan mencintai Al-Quran.

“Semoga mushaf yang kami serahkan ini menjadi amal jariyah bagi para alumni serta menjadi sarana bagi para siswa untuk semakin dekat dengan Al-Quran,” ujarnya.

Mufti menambahkan, buka puasa bersama tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi lintas generasi, tetapi juga momentum mempererat kebersamaan serta memperkuat kepedulian terhadap perkembangan MAN 1 Aceh Barat sebagai almamater yang telah melahirkan banyak generasi penerus bangsa.

Acara ditutup dengan tausiah singkat oleh Kepala Kemenag Aceh Barat dan dilanjutkan dengan buka puasa bersama dalam suasana penuh kekeluargaan. (I-3)