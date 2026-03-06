Kunjungi Kebumen-Purworejo, Menteri Trenggono Targetkan Bangun 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono(Istimewa)

MENTERI Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, melakukan kunjungan kerja ke Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (5/3). Peninjauan ini merupakan bagian dari rangkaian evaluasi pembangunan infrastruktur pesisir di seluruh Indonesia.

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur nelayan siap digunakan dan berjalan sesuai rencana serta dapat dimanfaatkan masyarakat pesisir khususnya para nelayan. Trenggono menargetkan pembangunan 1.000 titik KNMP di berbagai wilayah Tanah Air tahun 2026.

"Target tersebut meningkat signifikan dibandingkan pembangunan tahun 2025 yang mencapai 100 titik kampung nelayan. Dari 100 titik yang sudah dibangun satu di antaranya ada di sini ” kata Trenggono dalam keterrangan yang diterima, Jumat (6/3).

Ia menjelaskan, dari 100 titik yang dibangun tahun 2025, saat ini sudah hampir selesai. "Masih ada sekitar 35 titik yang sedang dalam proses pembangunan,” ujar Trenggono.

Untuk tahun 2026 ini, lanjut dia, pemerintah akan meningkatkan skala pembangunan secara signifikan dengan menargetkan 1.000 titik kampung nelayan yang dibangun secara serentak.

"Pembangunan terutama difokuskan di wilayah Indonesia Timur yang memiliki potensi kelautan besar, tetapi masih membutuhkan dukungan infrastruktur dan fasilitas untuk meningkatkan produktivitas nelayan," tutur Trenggono.

Diinisiasi Presiden Prabowo

Kehadiran fasilitas modern di program KNMP yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dimulai dari sektor paling bawah, yaitu masyarakat desa dan nelayan.

“Ini sesuai dengan program Pak Presiden Prabowo bahwa sektor bawah yang dibangun. Ujungnya nanti akan terjadi pertumbuhan atau penguatan ekonomi. Kalau produktivitas meningkat, pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat,” ujar Trenggono.

Trenggono menekankan pentingnya penyempurnaan fasilitas pendukung. Di antaranya tempat distribusi es untuk pembekuan ikan hingga tempat pendaratan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sehingga dapat memudahkan aktivitas para nelayan.

”Pembangunannya cukup baik, ada beberapa yang perlu diperbaiki, sehingga nantinya semakin memudahkan para nelayan melakukan aktifitas sehingga dapat mendorong perekonomian masyarakat pesisir," ungkap Trenggono.

Kehadiran fasilitas modern seperti pabrik es, kios kuliner, hingga kantor pengelola disambut hangat oleh para nelayan. Sodikin, salah satu nelayan setempat, mengaku senang dengan kondisi kampung yang kini jauh lebih rapi. Namun, ia memberikan beberapa masukan untuk penyempurnaan fasilitas ke depan.

”Sangat senang sekali ada bangunan ini semakin tertata dan rapi tidak seperti dahulu yang berserakan. Meski sudah bagus namun ada kekurangannya yang perlu di tambahkan yakni tempat parkir motor milik nelayan, gudang mesin kapal dan alur keluar masuknya kapal para nelayan,” ungkap Sodikin.

