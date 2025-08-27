KKP Bangun Kampung Nelayan Merah Putih, Natuna Disiapkan Jadi Pusat Perikanan Modern

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono didampingi Bupati Natuna Cen Sui Lan saat berbincang dengan nelayan dalam kunjungan kerja ke Desa Cemaga Utara, Kecamatan Bunguran Selatan.(Dok Pemkab Natuna)

MENTERI Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Selasa (26/8). Kunjungan itu dalam rangka meninjau rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas KKP sebagai pusat aktivitas ekonomi nelayan.



Setibanya di Lanud Raden Sadjad Ranai, Menteri Sakti didampingi Bupati Natuna Cen Sui Lan disambut hangat Wakil Bupati Jarmin Sidik bersama jajaran Forkopimda Natuna.



Rombongan kemudian bertolak ke Desa Cemaga Utara, Kecamatan Bunguran Selatan, lokasi yang direncanakan sebagai Kampung Nelayan Merah Putih. Menteri Sakti menegaskan, posisi Natuna yang berada di wilayah perbatasan sekaligus memiliki potensi besar sektor kelautan menjadikan daerah ini sangat strategis untuk pengembangan perikanan.



“Di Kabupaten Natuna akan dibangun program strategis yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi nelayan. KKP berkomitmen menghadirkan infrastruktur perikanan yang memadai, mulai dari tambatan perahu, cold storage, hingga pasar ikan,” katanya.



Ia menambahkan, program Kampung Nelayan Merah Putih nantinya tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendaratan hasil tangkapan, tetapi juga sebagai pusat pengolahan, penyimpanan, hingga pemasaran ikan secara modern. Bupati Natuna Cen Sui Lan menyambut baik rencana pembangunan tersebut. Menurutnya, kehadiran program KKP menjadi angin segar bagi masyarakat pesisir.



“Pemerintah daerah siap mendukung penuh realisasi program ini. Kami berharap dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih, kesejahteraan nelayan semakin meningkat dan Natuna bisa maju sebagai beranda depan Indonesia,” ujarnya, Rabu (27/8).



Selain meninjau Desa Cemaga Utara, Menteri Sakti juga mengunjungi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pasar Batu Kapal di Kecamatan Bunguran Timur, serta calon lokasi pembangunan Pasar Ikan Ranai yang rencananya akan dibangun melalui hibah Pemerintah Jepang lewat JICA.



Dengan pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah berharap Natuna dapat berkembang sebagai pusat perikanan modern sekaligus memperkuat ketahanan pangan laut nasional. (HK/E-4)

