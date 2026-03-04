Headline
Atasi Kenaikan Harga Bahan Pokok, Pemkab Bandung Gelar Pasar Ramadan

Sugeng Sumariyadi
04/3/2026 22:45
Atasi Kenaikan Harga Bahan Pokok, Pemkab Bandung Gelar Pasar Ramadan
Bupati Bandung Dadang Supriatna(Dok Istimewa)

KENAIKAN harga kebutuhan pokok di wilayah Bandung Raya terus terjadi. Untuk membantu warga, Pemerintah Kabupaten Bandung menggelar Pasar Ramadan pada 5-8 Maret. 

"Pemkab Bandung harus memastikan ketersediaan bahan pangan aman dan harga tetap stabil. Kami lakukan operasi pasar murah, perketat pengawasan, dan koordinasikan dengan distributor. Jangan sampai masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan Ramadan,” ungkap Bupati Bandung Dadang Supriatna. 

Pasar Ramadan yang digelar di Lapangan Upakarti, lanjutnya, harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. 

Dia mengakui kenaikan harga komoditas yang terus terjadi saat ini juga terkait situasi global. Kondisi itu sangat berpotensi berdampak pada ekonomi daerah.

“Kita tidak bisa menutup mata terhadap situasi global yang sedang memanas. Dampaknya bisa kita rasakan melalui kenaikan harga komoditas dan tekanan terhadap daya beli masyarakat. Maka, kita harus siap mengantisipasinya di tingkat daerah,” tandasnya. (H-2)




Editor : Indrastuti
