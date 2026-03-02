Bandara Sultan Hasanuddin Pastikan Penerbangan Jeddah Tetap Lancar

Ilustrasi(Dok Istimewa)

DI tengah dinamika geopolitik yang berkembang di kawasan Timur Tengah, PT Angkasa Pura Indonesia memastikan bahwa penerbangan internasional dari dan menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin (UPG) Makassar tetap berjalan normal.

Masyarakat Sulawesi Selatan tidak perlu khawatir, karena seluruh operasional penerbangan rute Jeddah–Makassar hingga saat ini terpantau aman dan berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Data terkini dari pihak bandara menunjukkan aktivitas penerbangan yang solid. Minggu (1/3), penerbangan kedatangan rute Jeddah–Makassar yang dioperasikan oleh maskapai Lion Air sukses mendarat dengan selamat membawa sebanyak 386 penumpang.

Tidak berhenti di situ, arus balik ke Tanah Suci juga berlangsung mulus. Pada hari ini, Senin (2/3) penerbangan keberangkatan Makassar–Jeddah yang dilayani maskapai Flyadeal tercatat on schedule atau tepat waktu, mengangkut 79 calon jemaah dan wisatawan.

Manajemen bandara menegaskan bahwa belum ada satupun penerbangan untuk rute Timur Tengah, khususnya Jeddah, yang terdampak atau mengalami pembatalan.

Hal ini menjadi kabar baik bagi para calon penumpang, baik untuk keperluan umrah, bisnis, maupun kunjungan keluarga.

General Manager Kantor Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Minggus Gandeguai, menyampaikan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Koordinasi intensif dengan maskapai, otoritas penerbangan, dan instansi terkait terus dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi setiap kemungkinan perkembangan situasi global.

“Hingga saat ini operasional dan layanan penerbangan rute Jeddah dari dan menuju Makassar tetap berjalan normal. Kami terus berkoordinasi dengan maskapai dan stakeholder terkait untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa tetap terjaga,” ujar Minggus.

Lebih lanjut, ia mengimbau para pengguna jasa untuk tetap tenang namun waspada. “Kami mengimbau kepada calon penumpang untuk tetap memantau informasi resmi dari maskapai masing-masing serta datang lebih awal ke bandara. Langkah ini penting untuk memastikan kelancaran proses keberangkatan di tengah potensi peningkatan prosedur pemeriksaan keamanan,” tambahnya.

Dengan status operasional yang normal ini, Bandara Sultan Hasanuddin kembali menunjukkan perannya sebagai gerbang utama Indonesia Timur yang tangguh dan siap melayani, apapun situasinya.


