Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Manajemen Bandara Juanda Sebut Penerbangan Umrah Tetap Normal di Tengah Penutupan Ruang Udara Timur Tengah

Heri Susetyo
02/3/2026 16:25
Calon jemaah umrah memadati Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.(MI/Hery Susetyo)

MANAJEMEN Bandara Internasional Juanda memastikan operasional penerbangan internasional, termasuk perjalanan ibadah umrah, hingga saat ini masih berjalan normal. Penerbangan untuk tujuan umrah belum terdampak oleh penutupan ruang udara di sejumlah kawasan Timur Tengah. ​

General Manager Bandara Internasional Juanda M Tohir menjelaskan, kepastian tersebut didasarkan pada hasil koordinasi dan pemantauan intensif yang dilakukan bersama pemangku kepentingan terkait. ​"Berdasarkan koordinasi dan pemantauan yang kami lakukan bersama AirNav Indonesia, maskapai, serta seluruh instansi terkait, hingga saat ini tidak terdapat dampak operasional terhadap penerbangan dari dan menuju Juanda," kata M Tohir dalam keterangan resminya, Senin (2/3).

​Menurut Tohir, pihaknya akan terus melakukan koordinasi secara berkelanjutan untuk menjamin seluruh aktivitas penerbangan tetap mematuhi standar keselamatan yang berlaku. Langkah itu diambil guna memastikan kenyamanan serta ketertiban bagi seluruh pengguna jasa bandara di tengah dinamika situasi geopolitik global. ​

"Kami terus melakukan koordinasi secara intensif guna memastikan seluruh operasional penerbangan berjalan aman, tertib, dan sesuai standar keselamatan yang berlaku," ujar Tohir. ​

Cari Informasi Terbaru

Menyikapi situasi tersebut, pihak Bandara Juanda mengimbau kepada seluruh calon penumpang, khususnya rute internasional, untuk proaktif memperbarui informasi perjalanan mereka. Penumpang pun disarankan untuk memantau jadwal penerbangan secara berkala melalui maskapai masing-masing. 

Penumpang juga diminta mengakses kanal resmi informasi Bandara Internasional Juanda untuk mendapatkan data terkini.

"​Langkah antisipasi ini diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi masyarakat yang memiliki rencana perjalanan udara melalui pintu keberangkatan Jawa Timur tersebut," kata Tohir. (HS/E-4)



Editor : Putri yuliani
