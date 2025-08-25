Polres Garut Siapkan Beras SPHP Jaga Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan

Polsek, Polres Garut menyiapkan stok beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) untuk warga. Kebutuhan tersebut, bagian dari komitmen terutama mendukung program pemerintah menjaga daya beli masyarakat.(MI/Kristiadi)

Untuk mendukung program pemerintah menjaga stabilitas harga beras sekaligus memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, sejumlah Polsek, Polres Garut menyiapkan stok beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) untuk warga. Kebutuhan tersebut, bagian dari komitmen dalam mendukung program pemerintah dan menjaga daya beli masyarakat.

Kepala Kepolisian Polres Garut, AKBP Yugi Bayu Hendarto mengatakan, penyediaan beras SPHP yang dilakukan bekerja sama dengan Bulog, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut dan akan berlangsung hingga akhir tahun 2025. Namun, Polres Garut mendukung program pemerintah menjaga stabilitas harga beras sekaligus memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

"Polres Garut telah menyiapkan stok beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dan ini bagian dari komitmen kami dalam mendukung program pemerintah menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga pangan. Kami pastikan penyaluran beras SPHP tepat sasaran dan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh warga," katanya, Senin (25/8/2025).

Ia mengatakan, di Kabupaten Garut sudah ada 10 Polsek yang lebih dulu menjalankan kolaborasi dengan Bulog terutama dalam penyediaan beras SPHP dan sementara 23 Polsek lain sekarang ini masih dalam tahap perencanaan. Namun, Polsek jajaran akan segera menyusul dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) untuk warga.

"Untuk memastikan distribusi penyaluran beras SPHP melibatkan personel Satgas Pangan dan para Bhabinkamtibmas yang tersebar di seluruh desa. Karena, mereka akan membantu memantau ketersediaan beras dengan harga penjualan sesuai HET serta mereka akan mendampingi warga yang membutuhkan," ujarnya.

Menurutnya, Kapolsek jajaran Polres Garut akan menyampaikan agar masyarakat bisa langsung datang ke kantor Polsek untuk mendapatkan beras SPHP dengan harga terjangkau sebesar Rp 60 ribu kemasan 5 kg. Namun, diharapkan dalam program ini dapat membantu meringankan beban bagi masyarakat dan menjaga kestabilan harga beras di pasaran.

"Kami siapkan stok yang cukup terutama bagi masyarakat yang membutuhkan bisa langsung mendatangi Polsek terdekat dan petugas kami akan selalu siap melayani. Kehadiran beras SPHP di Polsek jajaran bukan hanya tentang menjaga stabilitas pangan, tetapi juga wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat agar kebutuhan pokok tetap terjamin hingga akhir tahun," pungkasnya. (H-1)



