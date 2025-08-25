Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

25/8/2025 21:31
Polisi Tangkap Pencuri 300 kg Kentang Hasil Panen di Perkebunan Padawaas
Anggota Polsek Pasirwangi Polres Garut berhasil menangkap pencuri kentang hasil panen petani sebanyak 300 kg yang berada di lahan perkebunan Kampung Padawaas.(DOK Humas Polres Garut)

Anggota Polsek Pasirwangi Polres Garut berhasil menangkap pelaku berinisial AM, 34, warga Kecamatan Pasirwangi, mencuri 300 kilogram kentang tepatnya berada di Kampung, Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut. Pencurian dengan pemberatan tersebut, dilakukan setelah petani mendapatkan hasil panen di perkebunan miliknya.

Kapolsek Pasirwangi, Iptu Wahyono Aji mengatakan, pihaknya menerima laporan dari para petani pemilik kebun hasil panen kentang sebanyak 2 karung yang sudah ditimbang hilang di perkebunan. Namun, atas hilangnya kentang hasil panen berada di perkebunan tersebut langsung ditelusuri dengan meminta keterangan saksi hingga para korban.

"Anggota kami langsung bergerak menuju lokasi kejadian dan meminta keterangan korban atas hilangnya hasil panen kentang granola di perkebunan. Karena, para petani setelah panen langsung memasukannya ke dalam 2 karung dengan berat 300 kg tetapi saat akan diambil kentang tersebut hilang," katanya, Senin (25/8/2025).

Ia mengatakan, berdasarkan keterangan para saksi anggotanya langsung mengejar tersangka dan berhasil ditangkap bersama hasil pencurian yang dibawanya memakai motor Jupiter Z tanpa nomer polisi warna oranye. Penangkapan tersebut, dilakukan saat pelaku melaju dengan kendaraannya dan langsung diringkus di tengah jalan.

"Kami berhasil mengamankan barang bukti 2 karung berisi kentang granola serta satu sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna oranye yang digunakan pelaku. Kejadian tersebut, petani kentang harus mengalami kerugian sekitar Rp 4,5 juta pelaku masih dalam pemeriksaan dan mendalami kasus tersebut," ujarnya.

Menurutnya, pencurian kentang yang terjadi di wilayahnya akan meningkatkan patroli dan pengawasan guna mencegah terjadinya tindak pidana, khususnya di perkebunan rawan pencurian hasil panen. Karena, memang kasus yang terjadi di perkebunan petani sering mengeluhkan hasil panen mereka hilang ketika akan diangkut.

"Kami akan berupaya melakukan patroli dan pengawasan di lahan perkebunan yang mana banyak petani hasil panen hilang dicuri pelaku. Namun, pencurian tersebut paling banyak kentang hasil panen hingga beberapa jenis lainnya yang ditanam petani di area tersebut," paparnya. (H-1)



Editor : Denny parsaulian
